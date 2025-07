Védjegybejelentést kértek a Digitális Polgári Kör kifejezésre

Orbán Viktor szombaton a tusványosi beszédében jelentette be a Digitális Polgári Körök (DPK) megalakulását, és még ugyanazon a napon a Digitális Polgári Kör kifejezésre védjegybejelentés történt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, írja az mfor.

A bejelentő a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., azaz Partos Bence pszichológus július 8-án bejegyzett vállalkozása.

A Magyar Péter által három hete nyilvánosságra hozott Fidesz-dokumentumban az szerepel, hogy „Bartos Bence feladata a digitális közösségünk építése, szervezése”, és az említett személy minden választókerületi elnököt meg fog keresni, és „a digitális munkatársakkal is találkozni akar”. Valószínűleg a védjegybejentést kérő Partos Bencéről volt szó akkor is, csak elírhatták a nevét. Partos Bence egy Fideszhez közel álló üzletember és pszichológus, valamint ő a Transzparens Újságírásért Alapítvány alapítója is, ami a kormánypropagandát közvetíti.