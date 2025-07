Két napja keresik a német olimpiai bajnokot, aki hegymászás közben szenvedett súlyos balesetet

Laura Dahlmeier német olimpiai bajnok biatlonos hétfőn súlyos balesetet szenvedett egy expedíció során a pakisztáni Karakorum-hegységben – írja a Bild. A sportolót egy mentőhelikopterről látták, a beszámolók szerint súlyosan megsérülhetett, életjelet sem adott magáról. A menedzsmentje közleményben azt írta, Dahlmeier hétfőn alpesi mászásban vett részt mászópartnerével, amikor sziklaomlás történt. A baleset pakisztáni idő szerint dél körül volt, körülbelül 5700 méteres magasságban, a Laila-csúcs közelében. A környéken éjszaka mínusz 8 fok is lehetett, és hó is esett.

Laura Dahlmeier 2019-ben. Fotó: FRISO GENTSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

A partnere, Marina Krauss azonnal értesítette a mentőszolgálatokat, a mentés rögtön elkezdődött. A Karakoram fekvése miatt mentőhelikopter július 29-én reggelig nem mehetett a helyszínre. Jelenleg egy nemzetközi hegyi-mentőcsapat koordinálja a műveleteket, a keresést szerdán folytatják.

A most 31 éves Dahlmeier a 2012-13-as idényben szerepelt először a biatlon világkupában, 2014-ben szerezte meg első világkupa-győzelmét. Kétszeres olimpiai bajnok, hétszeres világbajnok. Öt világbajnoki aranyát a 2017-es vb-n nyerte, ahol egy ezüstöt is szerzett, ez rekordnak számít. Emellett a 2016-17-es szezonban megnyerte az összetett világkupát. 2019 májusában vonult vissza. (via Telex)