Tiborcz szerint nem szenzáció, hogy megengedhet magának vagy a feleségének egy drágább cipőt vagy zakót

„A feleségem évek óta fontolgatta, hogy elvégezzen egy amerikai mesterképzést, erre most lett lehetősége, én pedig számos üzleti lehetőséget látok a kiköltözésben, tekintettel a jelenlegi, kimondottan pozitív amerikai–magyar kapcsolatokra” – mondta a Portfoliónak Tiborcz István, Orbán Ráhel férje, Orbán Viktor miniszterelnök veje, az ország egyik leggazdagabb embere a család New Yorkba költözéséről.

Szóba került a Financial Timesnak adott interjú is, amiben Tiborcz arról beszélt, hogy őt üzletemberként nem érdekli a politika. Megismételte ezt az állítását: „Magánemberként nyilván érdekel a politika, és van is róla véleményem, de mint üzletember abszolút mértékben nem foglalkoztat, és nem attól teszek függővé döntéseket a cégcsoport életében, hogy milyen irányba mennek a politikai folyamatok.”

Nem gondolkozik azon sem, hogy mi lesz, ha a Tisza Párt nyer jövőre. „Engem mint üzletembert nem befolyásol a választás eredménye. A BDPST Group szerintem ugyanolyan sikeres lesz a jövőben is, mint eddig, hiszen úgy is építettük fel, hogy ne legyen rá befolyással a politika. Elég csak ránézni a csoport legfontosabb pilléreire” – mondta, hozzátéve, nem attól lesz több vagy kevesebb vendég a szállodáikban, hogy milyen kormány van Magyarországon. Ennek ellenére megfogalmazott egy érdekes hosszú távú célt: „Próbálok minél inkább távol maradni az állami kapcsolódástól, mert ez nyilván folyamatos támadási felületet biztosít a kritikusaimnak.”

A „luxizásról” is kifejtette a véleményét. Szerinte kötelességük megvalósítani olyan beruházásokat, amelyek a társadalom érdekét szolgálják. Ezzel ő tökéletesen egyetért. Itt behozta az értékmentés és értékteremtés fogalmakat, amit rendszeresen hangoztat. Büszkék arra, mondta, hogy a szállodaprojektekkel az épített örökséget mentik meg, ami „komoly felelősséggel járó misszió”.

Ebben a cikkben utánajártunk ennek, a valóban értékmentő turai kirakatprojekt mellett műemlékház kibelezését, érintetlenül továbbpasszolt ingatlanokat, másoktól készen átvett épületeket találtunk. „A vagyonos emberek életmódja pedig nem egy magyar sajátosság, de valóban szükség van önmérsékletre. A vagyonnal felelősség is jár, a vagyonnal tudni kell megfelelően gazdálkodni, és a társadalomnak visszaadni, a köz érdekében tevékenykedni. Mi erre is kiemelten figyelünk – a társadalmi felelősségvállalási tevékenységünk középpontjában a gyermekek, az őket ellátó intézmények támogatása áll.” – mondta, hozzátéve: „az, hogy egyébként megengedhetek magamnak vagy a feleségemnek egy drágább cipőt, vagy egy zakót, nem gondolom, hogy egy szenzációnak kellene lennie”.

Kérdezték arról is, hogy tulajdonképpen mekkora a vagyona, erre azt válaszolta, a „számháború” nem érdekli. „Nem követem és számolgatom azt rendszeresen, hogy mekkora a vagyonom, mert nem ez mozgat, nem ez motivál. Vagyonos embernek tartom magamat, de nem ezért kelek fel, és nem ezért megyek be dolgozni minden nap, hogy a vagyonomat növeljem, hanem azért, mert vannak céljaink, vannak vízióink, ezek mentén építkezünk, ezeket szeretnénk megvalósítani.”

Azt mondta, befektetéseinek jelentős része nyilvános részvénytársaságokban van, ezeknek a tulajdonosi paketteknek az értékét egyszerűen ki lehet számolni, ahogy a BDPST Group is közzéteszi a beszámolóit.



Fotó: Németh Dániel/444

A magántőkealapok témájánál kicsit felhúzta magát, szerinte az ő vagyonához „önkényesen hozzászámolni különböző alapkezelők által kezelt különböző magántőkealapokban lévő vagyont például ilyen félrevezető, szándékolt csúsztatás”. Ugyanezt válaszolta a BDPST, miután a Válasz Online a beszámolók alapján arra jutott, hogy az eddig ismertnél háromszor nagyobb vagyona lehet Tiborcznak.

A Dürer Park-i beruházás kapcsán egy konkrét magántőkealapról is beszélt. „Most először és utoljára nyilvánulok meg egy konkrét magántőkealap kapcsán: én sem befektetője, sem tulajdonosa nem vagyok annak a magántőkealapnak – a Főnix Magántőkealapnak –, amelynek egyik cége irodákat adott el a magyar államnak. És magának az érintett fejlesztő cégnek sem vagyok tulajdonosa. Azaz tőlem semmilyen irodaházat nem vásárolt az állam – szemben azzal, amit rendszeresen állítanak egyes politikusok vagy médiumok” – mondta, majd megismételte, hogy „a cégcsoporthoz tartozó entitások nem üzletelnek – vagy csak minimálisan – az állammal”.

Volt hír az is, hogy a kormány még a választások előtt számos értékes, történelmi léptékű ingatlant bocsátana árverésre, és hogy ennek az új privatizációs folyamatnak Tiborcz István aktív szereplője lehet. Azt mondta, a nyilvánossággal egy időben értesült a tervekről. „Kijelenthetem ugyanakkor, hogy a BDPST Group nem fog indulni ezeken a tendereken, mint ahogyan az eddigi liciteken sem vettünk részt” – állította, ahogy azt is, hogy a jelenlegi portfóliójuban egyetlen olyan elem sincs, amit a magyar államtól vagy bármilyen államhoz köthető szervezettől vásároltak volna.