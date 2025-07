Legalább harminc ember meghalt Gázában, miközben segélyre vártak

Izraeli katonák tüzet nyitottak Gáza északi részén szerdán humanitárius segélyre váró palesztinokra, a Hamász irányítása alatt álló polgári védelem szerint legalább 30 ember meghalt. A szóvivőjük az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy az izraeli lövések mintegy 300 további embert sebesítettek meg. Az izraeli hadsereg szerint az incidens részleteit „még vizsgálják”.

Az egyik áldozatot gyászolják Gázában. Fotó: BASHAR TALEB/AFP

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) azt állították, hogy „figyelmeztető lövéseket” adtak le, miután palesztinok gyűltek össze segélyszállító teherautók körül a Zikim átkelőtől mintegy 3 kilométerre délnyugatra, de a hadsereg „nem tud olyan áldozatokról”, akik az ő tüzük következtében haltak volna meg. Mohammed Abu Szalmija, a gázai al-Shifa kórház igazgatója az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy 35 holttestet szállítottak be a kórházba az esetet követően. Később a kórház legalább 48 halálos áldozatról számolt be az Associated Press szerint.

Külön esetként a BBC-nek nyilatkozó kórházi források elmondták, hogy hat palesztin halt meg szerdán reggel a Gáza Humanitárius Alapítvány (GHF) egyik segélyelosztó központja közelében, a Rafah térségében. A GHF viszont közölte a BBC-vel, hogy semmiféle haláleset nem történt sem a saját, sem a közeli helyszíneken aznap. Az IDF a BBC-nek azt mondta, hogy egy „gyanús csoportosulás”, amely fenyegetést jelentett csapataikra, felszólítást kapott a távozásra, majd a hadsereg „figyelmeztető lövéseket” adott le több száz méteres távolságból a segélyelosztó helyszíntől. A hadsereg hozzátette: „egy elsődleges értékelés szerint az áldozatok számáról szóló jelentések nem egyeznek az IDF rendelkezésére álló információkkal.”

Az ENSZ emberi jogi hivatala szerint több mint 1000 palesztin halt meg az izraeli hadsereg támadásai során, miközben élelmiszersegélyhez próbáltak hozzájutni 2024 májusa óta.

(BBC)