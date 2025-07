Médiahorgászással kampányolt Magyar Péter

Minimum félmilliós választói csoportnak üzent Magyar Péter egy friss videóval, amin az látható, hogy a Sárberki Horgásztavon kifáraszt, majd visszaereszt egy method feederes szerelékkel megakasztott, anorexiás pontyot. Azt nem mutatják, hogy ő vágott-e be, bár ennél a módszernél és nem annyira fontos pillanat, mert a zsákmány saját magát akasztja meg. Magyar olyan izgatottnak tűnik, mintha ember méretű harcsával küzdene, de a bot- és orsókezelése dicséretesen higgadt: nem ráncigálja és nem is csoborgtatja, pedig úgy néz ki, mint aki nem sokszor csinált ilyet. A method feederezés az egyik legdivatosabb békéshalfogó módszer, a lebegő golyócskával felcsalizott horgot a kosárba tömött etetőanyagba nyomják bele, onnan túrja ki és szippantja be a ponty.

Magyar a fogással állítása szerint annak a magyar női pontyfogó válogatottnak gratulált, amely a múlt héten történetében először lett világbajnok. A vébén bojlis módszerrel versenyeztek 72 órán keresztül.

A NER a horgászszöveséget is fideszesítette, a legnagyobb tagságú magyar civil szervezetek egyikének az a Szűcs Lajos parlamenti képviselő az elnöke, aki a teniszszövetség vezetőjeként milliárdok eltapsolásához asszisztált, de nem esett semmi bántódása.