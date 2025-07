Munkahelyen írt szadomazo szexblog miatt mondott le Ausztria EU-nagykövete

Thomas Oberriter itt vajon miről fantáziál?

Az őt ért vádak miatt lemondott Thomas Oberreiter, Ausztria brüsszeli uniós nagykövete - írja a Politico. Oberreiter tagadja ugyan, hogy ő írta volna azt a szexblogot, ami miatt áll a bál Ausztriában, de az ország tekintélyének megőrzése végett inkább lemondott.

Nem bizonyított tehát egyelőre, hogy a diplomata bármit is elkövetett volna, de az osztrál bulvársajtó napok óta tolja az ügyet. Amit tudni lehet: valaki hosszabb időn át publikált egy blogon a szadista és mazochista szexuális fantáziáiról, néha a büntető férfi, néha a megbüntetettt nő szemszögéből írva. Kiderült, hogy a blog jó néhány bejegyzését az osztrák Külügyminisztérium épületében írták, munkaidőben élesítve azokat. A nem szadista vagy mazochista közönséget külön felháborította, hogy a nőket a blogban rendszeresen húsnak nevezik.

A Der Stanrdard cikke szerint hónapok óta keringtek olyan plelykák a minisztériumban, hogy a blog egy magas beosztású diplomatához köthető.

Az ügy akár politikai leszámolás is lehet, az első, a diplomata nevét is megszellőztető, meg nem erősített információk ugyanis egy olyan oldalon jelentek meg, ami ahhoz az Alexander Surowiechez köthető, aki korábban a szélsőjobbos Szabadságpárt kommunikációs tanácsadója volt. A lemondott Oberreiter nem pártkatona, hanem 30 éve karrierdiplomata, de egyszer szolgált az akkori néppárti miniszter kabinetfőnökeként is.

A felmentését személyes okokra hivatkozva kérte, amit a liberális Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter azonnal elfogadott.