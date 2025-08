A drogügyi kormánybiztos Pityinger Dopeman (drogdíler) Lászlóról: Amit ma mond, arra érdemes figyelni

Az esztergomi MCC Feszt egyik szombati programján részt vett Horváth László drogügyi kormánybiztos is, aki többek között arról beszélt, hogy az online teret elárasztják az olyan megnyilvánulások, amelyekben a celebek ösztönzik a drogfogyasztást. Akár azt is hihettük volna, ha ezt élőben halljuk, hogy Orbán Viktor új spanjára, a digitális polgári körébe is meghívott Pityinger Dopeman (jelentése: drogdíler) művész úr eme régebbi ópuszára gondol:

„tekerd meg a jointot, szívd föl a csíkot, húzd le a piát”

esetleg erre:

Csak nevetek, miközben kiveszem a zsebedből

A pénzedet, sajna a szokásom drága

A múlt héten fölment a cuccnak az ára (…)

Az asztal fölött ülök, és az utolsó csíkot szívom,

Meg vagyok feszítve, és nincsen több cuccom.

De nem, nem is erre, nem is arra, mert, mint Horváth magyarázta a Telex tudósítása szerint, Dopeman számait korábban nem ismerte, hozzátéve: „én csak azóta követem, mióta Buddha lett”. Hogy ez alatt pontosan mit is értett, illetve hogy most már, mióta ismeri a munkásságát, mit gondol a megbuddhult drogdíler drogos szövegeiről, sajnos nem beszélt Horváth.

Arról viszont igen, hogy összeszedett mainstream dalokat, amikben az előadók pozitív színben állították be a drogfogyasztást, és megrökönyödött, hogy azoknak összesen „százmillió megtekintése van”. Szerinte a sztárok terjesztik az ilyen életmódot, és a rajongók utánozni próbálják őket, de míg a sztárok a rajongóikból élnek, addig az őket utánozni kívánó rajongók esetleg egy idős nénitől veszik el a pénzt, hogy drogra költsék. A már említett Dopeman-relevancia itt sem merült fel, azt viszont később elismerte, hogy a 2012-ben született, 2020-ig szóló kormányzati drogstratégia megbukott.