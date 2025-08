Takács Péter, miután egy plüssnyúllal legyávázta Kulja Andrást, letiltotta a Facebookon a tiszás egészségpolitikust

A fideszes Takács Péter államtitkár és a tiszás Kulja András EP-képviselő mostanra az egészségügy Lázár–Vitézy duójává próbál válni: hol az egyik száll bele a másikba, hol a másik az egyikbe. Takács az MCC Feszt pénteki, elmaradt vitájára egy plüss nyulat vitt magával (Kulja gyáva nyúlja, értitek), arra utalva, hogy a tiszás szakpolitikusokat letiltották a vitákról.

Kulja most egy Facebook-posztban reagált az államtitkárnak. Azt írta, hogy Takács „veszteshez illő módon visszavágót követelt, majd miután bemutattam a sógorához köthető lélegeztetőgép-mutyit, gyorsan megfutamodott és Facebookon is letiltott”. Nem kell hozzá tényellenőrző-nagymesternek lenni, hogy kiderüljön: ez utóbbi tényleg így történt.

A tiszás képviselő arra nem tér ki visszamenőleg, hogy miért nem vett részt az MCC Feszt pénteki rendezvényén, azt a narratívát viszont ismét előveszi, amellyel az államtitkárt egy, a koronavírus-járvány idején lezajlott lélegeztetőgép-bizniszhez köti. Kulja már korábban bemutatta, hogy Takács sógora egy SRF Silk Road Fund Holding Zrt. nevű cég vezetője volt.

Az államtitkár erre azzal védekezett, hogy a sógora csak alkalmazott volt a cégnél, ám a cégnyilvántartásból kiderült, hogy a lélegeztetőgép-szerződésekkel egy időben, a koronavírus-járvány első hullámának idején, 2020 áprilisában alapított cégnek a kezdetektől egészen a 2024. júniusi végelszámolásig az ügyvezetője volt (a társaságról ebben a 2022-es cikkünkben bővebben is írtunk). Kulja azt is felidézi, hogy akkoriban történt az is, hogy Takácsot az OKFŐ főigazgató-helyettesének nevezték ki, „vagyis ráhatással volt a kórházak működésére, ráláthatott a beszerzésekre és igényfelmérésekre”, és felidézi, hogy az ügyletből 8 milliárd forint nyereséget vettek ki a tulajdonosok.