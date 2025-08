Egyre nő a felháborodás, miután egy izraeli szélsőjobboldali miniszter az al-Aksza mecsetben imádkozott

Izrael szélsőjobboldali nemzetbiztonsági minisztere, Itamar Ben-Gvir meglátogatta a jeruzsálemi al-Aksza mecsetkomplexumot, majd közölte, hogy imádkozott is az épületben – írja a Reuters. A bejelentést egyre nagyobb nemzetközi felháborodás követi, ugyanis Ben-Gvir ezzel szándékosan megszegte a Közel-Kelet egyik legérzékenyebb vallási helyszínének szabályait.

A jeruzsálemi al-Aksza mecset üres udvara Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu via AFP

A több évtizedes status értelmében, amiről a megállapodást a muszlim vallási hatóságokkal kötötték, az al-Aksza-komplexumot egy jordániai vallási alap, a Waqf kezeli: a zsidó vallásúak pedig felkereshetik a területet, de nem imádkozhatnak ott. Egy Temple Mount Administration nevű kis zsidó szervezet által közzétett videón azonban mégis az látható, ahogy Ben-Gvir egy csoport élén sétál a területen. Más, az interneten keringő felvételek alapján pedig a miniszter imádkozott is a helyszínen.

A Waqf közölte, hogy Ben-Gvir a helyszínt felkereső további 1250 ember között volt, akik „imádkoztak, kiabáltak és táncoltak”. A felvételeken rendőrök is láthatók az izraeli miniszter mellett. Ben-Gvir közleményében elmondta, hogy Izrael győzelméért imádkozott a Gázában harcoló palesztin fegyveres csoport, a Hamász felett, valamint az ott fogva tartott izraeli túszok hazatéréséért. Majd ismét kijelentette, hogy Izraelnek „az egész enklávét le kell győznie és birtokba kell vennie”.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Ben-Gvir látogatása után közleményben hangsúlyozta, hogy Izrael politikája nem változott meg, és továbbra is fenntartja a status quót a komplexumra vonatkozóan.

Korábban már felháborodást keltett a muszlim világban Izrael legkisebb utalása is arra, hogy megváltoztatná az al-Aksza-komplexum szabályait. A Palesztin Hatóság szóvivője, Nabil Abu Rudeineh most a látogatásról azt mondta, hogy „minden vörös vonalat átlépő provokáció”, és közleményében felszólította a nemzetközi közösséget, hogy „azonnal avatkozzon be, vessen véget a szélsőjobboldali izraeli kormány provokációinak az al-Aksza mecsetben, állítsa le a háborút a Gázai övezetben, és biztosítsa a humanitárius segélyek bejutását”.

A közlemény után Szaúd-Arábia is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amik elítélték a látogatást – írja a Guardian. Az ország külügyminisztériuma a közösségi médiában közzétett közleményében úgy fogalmazott:

„A királyság a leghatározottabban elítéli az izraeli megszálló hatóságok tisztviselőinek ismétlődő provokatív tetteit az al-Aksza mecset ellen.”

Emellett hangsúlyozta, hogy az ilyen gyakorlatok táplálják a régió konfliktusait.