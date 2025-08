Tizenhárom napja tart a rendkívüli hőhullám Skandináviában

A norvégiai sarkkörön belül található egyik meteorológiai állomáson július folyamán 13 napon is 30 fok fölötti hőmérsékletet mértek, míg Finnországban immár három egymást követő héten át tart a 30 fokos kánikula.

A tudósok szerint ez a leghosszabb ilyen időszak az 1961-ig visszanyúló adatsorban, és 50 százalékkal hosszabb a korábbi rekordnál.

„A valóban példátlan hőhullám továbbra is tart, a mai maximum 32–33 fok körül alakul” – írta Mika Rantanen, a Finn Meteorológiai Intézet klímakutatója egy csütörtöki közösségi médiás bejegyzésében. „Még a sarkvidéki térségekben is három hete 25 °C fölötti a hőmérséklet, és holnap akár az augusztusi melegrekordjukat is megdönthetik.”

A Norvég Meteorológiai Intézet közlése szerint az ország három legészakibb megyéjében július folyamán legalább az egyik állomáson 12 napon is 30 fok fölötti hőmérsékletet mértek. Bár múlt héten rövid időre enyhült a hőség, amikor a forró levegő északkelet felé mozdult el, az intézet szerint a hétvégén ismét elérheti a hőmérséklet a 30 fokot.

„Észak-Norvégiában forró napok várnak ránk” – közölte az intézet.

A kép csak illusztráció, nem most készült. Fotó: MAMY SEBASTIEN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Svédországban a meteorológusok több északi állomáson is hosszan elnyúló hőhullámokat jegyeztek fel: Haparandában például 14 egymást követő napon mértek legalább 25 fokot. Jokkmokkban, Lappföldön a hőhullám 15 napig tartott.

„Ahhoz, hogy ezeknél az állomásoknál hosszabb időszak méréseit találjuk, több mint száz évet kell visszamennünk az időben” – mondta Sverker Hellström, a Svéd Meteorológiai és Hidrológiai Intézet tudósa.

A forró időjárás július közepén söpört végig Észak-Európán, amit a Norvégia északi partjainál szokatlanul meleg tengervíz, valamint egy makacs magas légnyomású zóna idézett elő, ami 8–10 fokkal az évszakos átlag fölé emelte a hőmérsékletet a térségben. Azóta viharok és villámcsapások is sújtották a régiót, amelyek több helyen erdőtüzeket okoztak. (Guardian)