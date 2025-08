Trump vámjai utolérték már Dél-Korea K-beauty-iparát is

Komoly áremelkedés várható a dél-koreai K-beauty-iparban, miután Donald Trump 15 százalékos importvámot vetett ki az országból származó termékekre – írja a BBC. Ez kevesebb, mint a korábban belengetett 25 százalék, de a vásárlók nem akarnak kockáztatni, és a kiskereskedők szerint már most jelentős felvásárlásba kezdtek.

Fotó: CHRIS JUNG/NurPhoto via AFP

A K-beauty – a Dél-Koreából származó bőrápolási, smink- és kozmetikai termékek gyűjtőneve – az elmúlt években óriási népszerűségre tett szert világszerte a minősége és a nyugati márkákhoz képest alacsonyabb ára miatt. A termékek ráadásul olyan összetevőket is tartalmaznak, amik a nyugati márkáknál ritkák – például heartleafet, azaz szívlevelet vagy csiganyálkát. Az amerikaiak pedig 2024-ben 1,7 milliárd dollárt (629 milliárd forintot) költöttek K-beauty-termékekre, ami 50 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Miután amerikai elnök idén bejelentette, hogy 15 százalékos importvámot vet ki a Dél-Koreából származó termékekre, a bejelentés után az amerikai K-beauty-kiskereskedők – köztük a Santé Brand – jelentős rendelésnövekedést tapasztalt. „Amikor jöttek a vámhírek, a vásárlók stratégiát váltottak, hogy átvészeljék az áremelkedéseket” – mondta Cheyenne Ware alapító.

A Senti Senti bolt menedzsere, Winnie Zhong is azt mondta, hogy már most több terméket rendelnek, a beszállítók pedig arról beszélnek, hogy „mindenki raktározzon be, mielőtt jönnek a vámok”. A kereskedők egyetértenek: az árak emelkedni fognak.

„Aki azt mondja, hogy a következő két évben nem lesz áremelkedés, az naiv” – mondja Ware.

Munseob Lee, a Kaliforniai Egyetem közgazdásza szerint főleg a kisebb eladók lesznek bajban, akik alacsonyabb haszonkulccsal dolgoznak, például az Amazonon. A K-beauty iránti kereslet ugyanakkor nem fog eltűnni. „A rajongók nem fognak könnyen helyettesítő termékeket találni” – mondja Lee.

Egy Dél-Koreában élő üzleti tanácsadó, Eyal Victor Mamou szerint a nagy K-beauty-márkák könnyebben elnyelik majd a vámokat, mint a kisebb cégek. „Nekik magasabb a haszonkulcsuk, így elkerülhetik, hogy azonnal emeljék az árakat” – mondta. A kisebb gyártók viszont nehezebben tudják lenyelni a költségeket, így hamarosan érezhető lesz a drágulás.

Trump Japánnal és az EU-val is megállapodott, hogy az ő exportjukat is 15 százalékos vám sújtja – így a világ legnagyobb kozmetikai márkái is ugyanazzal a problémával szembesülnek, mint a koreai szépségipar. Trump célja, hogy több terméket gyártsanak Amerikában. De nem világos, hogy ez valóban azt jelenti-e, hogy az amerikai vásárlók áttérnek majd az amerikai termékekre.