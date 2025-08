Ha felajánlanád az élő csirkédet, nyuladat, tengerimalacodat vagy lovadat, az aalborgi állatkert szívesen megeteti velük a ragadozóit

Az aalborgi állatkert sok szeretettel várja a felajánlott kisállatokat, amikkel ragadozóit táplálhatja. Az Instagramra feltöltött felhívás szerint élő csirkéket, nyulakat és tengerimalacokat is várnak, az élő lovat felajánlók pedig adókedvezményben is részesülhetnek.

Az állatkert azt írta, hogy felelőssége van az állatok természetes táplálékláncának utánzásában, a kisebb haszonállatok pedig fontos táplálékai a ragadozóknak. A felajánlott kisállatok azokra az állatokra emlékeztetnek, amiket a vadonban vadásznak a ragadozók.

Az állatkertben oroszlánokat, tigriseket és eurázsiai hiúzokat is tartanak.

Az érdeklődők hétköznapokon vihetik be kisállataikat az állatkertbe. Egyszerre azonban csak maximum négy egyedet. A lovaknak érvényes lóútlevéllel kell rendelkezniük, és az is elvárás, hogy az elmúlt 30 napban nem kezelhették őket betegség miatt. Ha ezeknek a feltételeknek megfelelnek a felajánlott lovak, a gazdák adókedvezményt kaphatnak. (via BBC)