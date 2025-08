Orbán: Nagy volt a gebasz

Orbán Viktor már úgy emlékszik, nem haragudott Dopemanre, amiért fejbe rúgra a róla mintázott szobrot.

Majkával viszont nem akar beszélgetni.

Az is elmondta, hogy 2010 előtt nagy volt a gebasz az országban.

az országban. Ártalmasnak tartja az oligarchák hivalkodását.

Magyar Péterrel vitatkozni lehetetlen.

A miniszterelnök azt mondta, kapott olyan tanácsolat, hogy inkább határolódjon el gengszterrapertől, de Orbán Viktor hétfőn inkább Dopeman műsorába, hogy kiálljon mellette. A miniszterelnök úgy érzi, miatta kaptt támadásokat a rapper: „Hát senki nem rúdosta a hátsóját, és nem rángatta a kabátujját, a korábbi szövegei, meg zenei lemezei, egész addig, amíg egyet nem értett velem. Ezt az embert bizonyos értelemben miattam támadták meg, ezt gondoltam én. És ha valakit miattam megtámadnak, akkor eljövök a műsorába, és világossá teszem, hogy emberek, hát álljon már meg a menet.”

Azt is megbeszélték, milyen érzés volt, amikor az akkor éppen ellenzékieskedő rapper 2013-ban belerúgott a róla mintázott szobor fejébe: „Látványos dolog, amikor az embert fejbe rúgják, vagy a fejét rúgják, de gyomorra, meg öv alatti ütések világában nekem napi élményeim vannak. Tehát önmagában az ilyesmi nem rendít meg. Ezért próbálom ezt, és akkor is, '13-ban is próbáltam ezt higgadtan kezelni. Az első kérdés, amit föltettem magamra az volt, hogy ezt a csávót fizetik ezért vagy nem? Mert ez mindennek ez az alapja.” De Orbánnak a Fideszben azt mondták, hogy Dopemant nem fizetik. Ezért nem haragudott:

„Van a showbiznisz meg színpad, és a színpadon történő dolgokat sosem szabad úgy venni, ahogy azok ott kinéznek, mert mégiscsak valahogy egy showbiznisznek a része, tehát nem érdemes merre venni.”



Viszont Majkáról azt gondolja, hogy a „lóvéért” kritizálta a színpadon, ezért vele már nem fog interjút készíteni: „Amikor az embert megveszik, az olyan, mintha kiüresítenék. Tehát onnantól kezdve, mint egy mákgubó, nem? Tehát elveszíti, ami igazából érdekes benne, mert az érdekes dolog az emberben a szabadság, a szuverenitás, az autentikusság, a saját gondolat, a saját érzés, de abban a pillanatban, hogy meg vagy véve és nem vagy önmagad.”

Gebasz

Orbán szerint 2010-ben nem azért jöhetett vissza a hatalomba, mert annyira szerették, hanem mert csődben volt az ország. Majd ezt igyekezett úgy elmondani, hogy szerezzen pár jó pontot Dopeman nézőinél:

„2010-ben meg nagy fölénnyel nyertem. Nem hiszem, hogy akik addig utáltak, azok hirtelen megkedveltek volna, hanem egész egyszerűen arról volt szó, hogy nagy volt a gebasz, hogyha szabad így fogalmaznom, nagy volt a zűrzavar.”

A miniszterelnök úgy értékeli a 2010 utáni éveket, hogy akkor kényelmetlen változtatásokat kellett végrehajtania, és többek között Dopeman is ezért rúghatta fejbe a szobrát. De szerinte a sok nehézség és konfliktus árán sikerült létrehoznia Európa legválságállóbb gazdaságát, ami óriási erővel fog előretörni, ha elmúlik a háború.

Miért támogatja a cigányság Orbánt?

Orbán bezsélt arról is, hogy szerinte azért nagy a támogatottsága a cigányság körében, mert egyrészt „rendkívül sok olyan cigány család van, amely munkából tudja magát eltartani. 2015 meg nem tudta. Beléjük rugdostak, lenézték őket, ingyenélőnek nevezték, aztán kiderült, hogy amikor van lehetőség, a nagy részük nem ilyen. Hát eljön dolgozni. Rengetegen vannak. Van egy cigány középosztályosodás Magyarországon, egész addig, amíg az építőipar jól megy, meg néhány szakma jól megy, addig van meló is”.

Másrészt tetszik nekik a kormány családpolitikája: „Egy olyan közös tradicionális közösségről beszélünk, ahol a család archaikus módon messze a legfontosabb, semmi nem lehet fontosabb annál, és miután a munka mellett a másik ilyen zsanér, amin ez a szabadság és igazságosság ellentét föloldódik, és a jobb baloldal eltűnik, és egy nemzeti alapú politika jön létre, az a munka és a család.”

Beszólt a barátainak és a családtagjainak

A miniszterelnök szerint a hazai korrupció nem kiugróbb az európai átlagnál, de szerinte a Fidesznek nem is itt van szüksége önreflexióra. Ugyan Lázár Jánosnál finomabban, de Orbán is igyekezett eltávolítani saját magától a NER oligarcháinak luxizását, igaz, ő máshogy nevezte.

„A hivalkodás borzalmas dolog, rossz dolog és ártalmas dolog. Mert szerintem az emberek nagy részének nem azzal van baja, hogy valakinek van lóvéja, a másiknak meg kevesebb van – mert hát ugye magángazdaságban élünk. A jobboldalon is vannak gazdag emberek, hát senki sem gondolja, hogy csak a jobboldalon vannak. De nem ez a probléma lényege. Mert ha betartják a gazdagok a három szabályt – hogy a törvényeket tiszteletben kell tartani, az adót be kell fizetni, az embereknek munkát kell adni –, akkor nagyjából ezzel meg lehet békélni, hogy van a világban egy ilyen anyagi egyenlőtlenség.

Amit a magyar nem bír – joggal –, az a hivalkodás. Hogyha betolják az arcába, hogy »nekem van«. Igen, hogy »nekem van« – azt nem bírja. És ebben igazuk is van. Ez a magyar hajlamokkal, ösztönvilággal teljesen ellentétes.

Tehát azért próbálnak engem is abba a helyzetbe hozni – hogy kastély, tulajdonképpen baromságok. Azt akarják, hogy megutáljanak az emberek. De hát ugye nekem se kastélyom nincs, meg nem is úgy élek. Ezzel szemben nem mondhatom el mindenkiről a jobboldalon, hogy ezt értené, és a hivalkodás néha megjelenik – az baj. Viselkedni kell. Tehát, hogy mondjam: viselkedni nem általában kell, hanem abban a közösségben kell, ahova tartozol.”

Arról is beszélt, hogy egy vezető nem szakadhat el a néptől: „A magyaroknak valószínűleg ez messzire vezető, egész az ázsiai származásunkkal összefüggő dolog. A magyaroknak vannak elvárásaik, például a vezetőkkel szemben. Tehát a magyarok azt várják a vezetőktől, hogy az legyen a vezető, aki a legjobb. De sosem állhat elő az a helyzet, hogy aki a legjobb nálunk, vagy a legjobbak között van, az elszakad tőlünk.”

Lehetetlen Magyar Péterrel vitatkozni

Dopeman megjegyezte, hogy adná, ha Orbán kiállna vitázni Magyar Péterrel, mire a miniszterelnök azt mondta, hogy ez lehetetlen meg a Tisza elnöke szerinte fizetett ember, és ilyenekkel eleve nem vitatkozik, legfeljebb a gazdáikkal. „Tehát ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni. Egy fontos dolog, mert a végén még komollyá tesszük őket.” Másrészt az is zavarja Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy pár éve még megtapsolta a beszédeit.

Magyar Péter Tusványoson Varga Judittal 2022-ben Fotó: Németh Dániel/444