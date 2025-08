Trump jelenleg J. D. Vance-ben látja az utódját

Donald Trump alelnökében, J. D. Vance-ben látja a Make America Great Again-mozgalom következő vezetőjét. Az amerikai elnöktől kedden kérdezték meg, hogy egyetért-e az állítással, miszerint Vance lehet az örököse a MEGA-mozgalom élén.

Trump azt mondta, bár még korai erről beszélni, jelenleg Vance a legvalószínűbb utód, aki szerinte nagyszerű munkát végez. Az elnök utalt Marco Rubio külügyminiszterre is. Azt mondta, Rubio valószínűleg szerepelhetne Vance mellett mint alelnök-jelölt. Vance 44, Rubio pedig 57 éves lesz 2028-as választáskor.

J. D. Vance és Donald Trump Fotó: JIM WATSON/AFP

Trump februárban még máshogy nyilatkozott a témában. Amikor megkérdezték tőle, hogy látja-e Vance-t az utódjaként, nemmel válaszolt. Igaz, azt is hozzátette, hogy alelnökét rátermettnek tartja, és egyébként is korai még találgatni.

Mivel az amerikai alkotmány csak két ciklust engedélyez az elnököknek, Trump nem indulhat a 2028-as elnökválasztáson. Utódlása azért is érdekes lesz, mert 2012 után először fordul majd elő, hogy nem ő lesz a republikánus párt elnökjelöltje. (via The New York Times)