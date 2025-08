Trump megfenyegette Washington várost, hogy elveszi az önkormányzathoz fűződő jogait

Donald Trump megfenyegette a washingtoni városvezetést, hogy elveszi a város önkormányzathoz fűződő jogait, amennyiben nem lépnek fel szigorúbban a fiatal bűnelkövetőkkel szemben.

Az amerikai elnök a Truth Socialön fenyegetőzött Washington „föderalizálásával”. Azt írta, hogy a bűnözés kontrollálatlan a városban, ezért „ha Washington nem szedi gyorsan össze magát, nem lesz más választásunk, mint szövetségi irányítás alá vonni a várost, és úgy vezetni, ahogyan vezetni kell”.

Donald Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

Trump posztjához a vérző Edward Coristine képét mellékelte. A 19 éves Coristinet vasárnap hajnalban verte meg egy, nagyjából 10 fiatalból álló csoport Washingtonban. A rendőrök a támadók közül két 15 éves személyt vettek őrizetbe.

Coristine megverése azután kapott nagy nyilvánosságot, hogy egykori főnöke, Elon Musk azt állította az X-en, hogy a fiút „eszméletvesztésig verték” az utcán. Azért, mert megvédett egy nőt a rátámadó fiataloktól. Coristine júniusig abban a kormányzati hatékonyság növelésére létrehozott DOGE-minisztériumban dolgozott, amit májusig Musk vezetett.

Trump posztjában „helyi bűnözőknek” nevezte a Coristine-re támadó fiatalokat, és azt írta, meg kell változtatni a washingtoni törvényeket, hogy a kiskorú elkövetőket felnőttként lehessen üldözni, és már 14 éves koruktól börtönbe lehessen őket zárni.

A 700 ezres, demokrata vezetésű Washington 1973 óta különleges közigazgatással rendelkezik. A városnak saját polgármestere és képviselő-testülete van, végső felügyeletét viszont az amerikai kongresszus látja el.

Ha komolyan is gondolja, Trump nem tudná könnyen beváltani a fenyegetését. Ugyan beküldhetné a nemzeti gárdát Washingtonba, de a város önkormányzati jogait csak a kongresszus tudná elvenni. A demokrata politikusok pedig szinte biztosan ellenállnának a testületben. (via The Guardian)