Az energetikai tanúsítvány bizonyítja, hogy Orbán nem mondott igazat Hatvanpusztáról, ami nem mezőgazdasági üzem

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor mostanában több interjúban is azt állította a hatvanpusztai luxusrezidenciájáról, hogy az nem is lakóhely, hanem az édesapja gazdasága. Ám Hadházy Ákos független képviselő most kiposztolta, hogy a nyilvánosan elérhető energetikai tanústvány szerint

az épületkomplexum nagyobbik, L alakú nyugati szárnya lakóépület és Hatvanpusztán egyik épület sem mezőgazdasági célú.

Hadházy linkekkel mutatja be, hogy Hatvanpuszta 4 nagy épülete közül háromnak van fent a neten az energatikai tanúsítványa, a negyediké Hadházy szerint talán azért nem, mert „az már akkor is lakóépületté volt átalakítva, amikor 2010-ben az Orbán-klán megvette a területet.”

Az az épület tehát, amelyikről Hadházy egy odabent készült videó alapján eddig is lakószárnyként beszélt, a hivatalos tanústívány szerint is az. Az ettől keletre álló, kisebb épület a tanúsítvány szerint „be nem sorolható, egyéb” kategóriájú. Ez az, amelyikben egy HVG-n korábban megjelent fotósorozat szerint kazettás mennyezetű könyvtárat rendeztek be. A harmadik nagy, L alakú épület a tanúsítványon „ipari épületek, raktár” besorolást kapott: ebben Hadházy tudomása szerint konyha, étterem és közösségi terek vannak, alatta pedig több, óriási föld alatti hűtőkamra.

Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón Hatvanpusztát a „műemlékvédelem szép példájaként” említette. Talányos volt, hogy miért, hiszen ha máshonnan nem, Hadházy pár havonta publikált, repülőgépről készített videóiból pontosan lehetett tudni, hogy az egykori istállókat földig rombolták, alattuk komoly föld alatti komplexumokat építettek ki, majd új épületeket húztak fel a felszínen. A most bemutatott tanúsítványokból az is kiderül, hogy ezek hivatalosan is új épületek.