Életet mentett egy Albániában nyaraló magyar rendőr

Az albániai Qerret tengerpartján töltötte a szabadságát egy magyar rendőr törzsőrmester, amikor egy bajba került kislány segélykiáltásaira lett figyelmes a tengerben. A készenléti rendőrség munkatársa a hullámzó tengerbe vetette magát, és kimentette a kislányt és édesanyját is, aki már eszméletlen állapotban lebegett a felszínen, és nem mutatott életjeleket.

Megkezdte a nő újraélesztését is, melyben már a törzsőrmester felesége is részt vett, majd az ellátást később egy a helyszínen tartózkodó orvos vette át, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót, így a mentősök stabil állapotban szállíthatták a nőt a kórházba.

Az eset ismételten példája annak, hogy a rendőr szolgálata a hivatali időn túl is érvényes: lélekjelenléttel és határozott fellépéssel akár emberéletek is megmenthetők – akár egy külföldi tengerparton is

– fogalmazott a Készenléti Rendőrség közleménye.