Két halasztás után most szombatra tervezik a Balaton-átúszást

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az időjárás előrejelzés alapján és a helyi vízirendészet beleegyezésével kétszeres halasztás után augusztus 9-ére, azaz szombatra írták ki a Balaton-átúszást. A honlapon ismét lehet jelentkezni az 5,2 kilométeres teljes távra, annak felére vagy épp a SUP-os átkelésre.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A szombati előrejelzés alapján reggel gyenge, délután kissé élénkebb légmozgás várható, jelentősebb hullámzás azonban nem lesz. Lesz valamennyi felhő, csapadék viszont nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül alakul.

belföld úszás átúszás balaton-átúszás balaton Lidl Balaton-átúszás lidl
Kapcsolódó cikkek

Elmarad a Balaton-átúszás szombaton

De vasárnap még megtarthatják.

Kolozsi Ádám
belföld