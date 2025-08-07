Kísértetiesen nyaralóra emlékeztető gazdasági épületet vett a Balatonnál Nagy Márton felesége

Nagy Márton Fotó: Németh Dániel/444

3180 négyzetméteres, zártkertnek számító szőlőskertet vett nemrég Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felesége Vászolyon, a Balaton-felvidéken. A hivatalból kifüggesztett szerződésből derült ki, hogy ugyanott már egy évvel ezelőtt vásárolt egy 64 négyzetméteres mezőgazdasági épületet. A 24.hu azonban odament a helyszínre és le is fotózta az épületet, ami „valójában egy viszonylag újépítésű nyaralónak látszik, melynek kertjében jakuzzi, napozóágyak és grillező is van.”

A 24.hu úgy tudja, hogy 150 millió forint körüli áron vették a nyaralót.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter nemrég egy olyan példával illusztrálta a szabad letelepedést korlátozó úgynevezett „helyi önazonosságról szóló” törvény fontosságát, ami arról szólt, hogy a Balaton-felvidéki zártkertek vevői gyakran csalnak azzal, hogy nyaralóvá alakítják át a gazdasági épületüket. Navracsics így fogalmazott:

„Amikor a zártkertek megnyitása megvalósult pár évvel ezelőtt, akkor volt ez gyakori, hogy megvettek egy szerszámos kamrát egy telken, ez szépen lassan úgymond gazdasági épületté nemesült át, ahol lett egy ágy, két ágy, majd az udvarban megjelent a tűzivíztároló, ami kísértetiesen hasonlít egy medencére, és szépen kialakult egy nyaraló ott. Ez az ott élők számára valóban frusztrációt okoz, emeli az ingatlanárakat, nem tudják ott elkezdeni az életüket. Másrészt pedig azt látják, hogy meg lehet csinálni Magyarországon mindent a jogszabályok kijátszásával."

Nagy Márton nem reagált arra a 24.hu-s kérdésre, hogy nem pont azt csinálta-e, amiről Navracsics beszélt. Rövid válaszában viszont „borospincés házként” utalt a hivatalosan gazdasági épületként számontartott nyaralóra. Nagy szerint az ingatlan vásárlása „a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával valósult meg.”