Légpuskával lövöldözött a lomtalanító munkásokra

A Fővárosi Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal az 57 éves férfival szemben, aki légpuskával lőtte az utcán éppen munkájukat végző embereket.

A férfi 2023. szeptember 22. napján reggel 6 óra körül az óbudai lakásának erkélyéről ismeretlen okból légpuskával lövéseket adott le a lomokat egy gépkocsira rakodó munkásokra.

Az egyik férfit derékmagasságban, hátközépen lőtte, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva, de a súlyosabb sérülés elmaradása csak a férfi munkaruházatának volt köszönhető;

majd annak társát a nyaka jobb oldalán találta el: a lövedék mintegy 2 centiméter mélyre fúródott a verőér közelében, így szintén csak a véletlenen múlt, hogy a közvetlen életveszély elmaradt.

Ezen túlmenően a nyakán eltalált férfi sebeinél – a gyógyulás során – gyulladásos folyamatok is elindultak, és csak az időben érkező orvosi segítség akadályozta meg a vérmérgezést, azaz a közvetett életveszélyes állapot kialakulását is.

A légpuskás eset ráadásul nem volt előzmény nélküli, hiszen ugyanez a férfi mintegy fél évvel azelőtt az utcán belerúgott egy arra haladó személygépkocsi oldalába és abban mintegy 250 ezer forintos kárt okozott. Ez azért történt, mert nem sokkal korábban a gépkocsi tulajdonosa – egy utóbb hibásnak bizonyult – használt mosógépet vásárolt a vádlottól, és a sértett a hiba észlelésekor visszament hozzá reklamálni.

A Fővárosi Főügyészség a jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottat az életveszélyt okozó testi sértés kísérletén túlmenően súlyos testi sértés kísérletével, valamint rongálással és garázdasággal vádolja és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.