Levélben nyilvánított részvétet a meghalt cukrász családjának Böröcz polgármester

Részvétnyilvánító levelet írt Szamos Miklós cukrász özvegyének Böröcz László budavári polgármester, amit a Facebookra is kiposztolt.

Az önkormányzat végrehajtók segítségével szerdán reggel szerezte vissza Szamos cégétől a várbeli Ruszwurm cukrászda üzlethelyiségét, amit a cukrászmester 1994 óta bérelt. A felek között a kétezertízes évek közepétől vita volt a bérleti díj összegéről, ami perhez vezetett. Ezt az önkormányzat jogerősen megnyerte, Szamos több mint 300 millióval tartozott és vissza kellett adnia a helyiséget is.

A szerda reggeli akció jó eséllyel az 1827 óta azon a helyen működő intézmény végét jelentette, mivel annak teljes berendezése és bútorzata Szamos Miklós tulajdona volt. A hatósági akció után néhány órával a 79 éves Szamos rosszul lett - a Blikk szerint a szívével volt a baj - és a kórházban meghalt.

Szerdán ezt a cikket írtuk az ügy hátteréről, Bakanccsal a krémesbe – ezért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm címmel.