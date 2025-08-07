Nagy Márton fivéréhez köthető alapkezelő és állami pénzzel kitömött magántőkealap finanszírozza az Óbudai-sziget 50 évre bérbe adott állami ingatlanainak fejlesztését

Sportlétesítményeket, fénymúzeumot, szabadtéri szórakozóhelyeket, kutyás partszakaszt, valamint egy iparcsarnokban két multifunkcionális rendezvénytér kialakítását tervezik az Óbudai-sziget (Hajógyári-sziget) déli, állami tulajdonú, de magáncég által bérbe vett területén.

Már idén ősszel megnyitják az első szabadtéri létesítményt.

A teljes beruházással a sziget egész területe látogatható lesz, megvalósul a déli és az északi szigetrészek összeköttetése.

A beruházásról csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót, ezen az is kiderült, hogy a Nagy Márton gazdasági miniszter fivéréhez köthető Trustify Befektetési Alapkezelő lesz a finanszírozó, de felbukkan egy állami pénzzel kitömött magántőkealap is a történetben.

„A MultiKulti Zrt. kezdeményezésére indult a fejlesztés, mi vettük fel a kapcsolatot a PKÜ-vel. Egy széles spektrumú koncepciótervvel kerestük meg az ügynökséget, ami elnyerte a döntéshozók tetszését. A terveink azóta a III. kerületi önkormányzat vezetőit is meggyőzték”.

Ezt válaszolta az elektronikus zenei szcénában Krikóként ismert Kiss Krisztián tulajdonában álló társaság arra a kérdésre, hogyan lettek ötven évre, 2075-ig az állami tulajdonban, a Demeter Szilárd-féle Petőfi Kulturális Ügynökség kezelésében lévő Óbudai-szigeti ingatlanegyüttes bérlői. Arról, hogy az idén januárban bejegyzett gazdasági társaság bérbe vehet összesen mintegy 27 ezer négyzetméternyi épületet és beépítetlen szabad területet – lényegében az egykori Vizoviczki-birodalmat –, egy május eleji közleményben csak a cég számolt be, bár a közlemény a PKÜ honlapjára is felkerült.

Ezek után közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a kulturális ügynökséghez, amely a kérésünknek megfelelően a rendelkezésünkre bocsátotta a PKÜ és a MultiKulti között április 10-én aláírt bérleti szerződést, és néhány, az ügylettel kapcsolatos kérdésünkre is válaszolt. Az adatigényléssel megkapott információk nyomán ebben a cikkben mutattuk be a bérleti szerződés és a megkötése körülményeinek főbb pontjait, így azt, hogy:

négyzetméterenként 618 forint a területi bérleti díja, ez reálértéken nem változik, az inflációval fog növekedni;

de a bérlőnek legkorábban csak 2026. január 1-jétől kell fizetnie, és akkortól is csak azokra az ingatlanrészekre, amiket már megnyitott a nagyközönség előtt;

a bérleti díjból levonhatók bizonyos fejlesztési költségek, így a szigetre délen bevezető H-híd és egyes közművek fejlesztésére fordított kiadások;

a beruházásra 3 milliárd forintot szán a bérlő, ebben már a híddal és a közművekkel kapcsolatos költségek is benne vannak;

a bérleti szerződés aláírását „sokkörös tárgyalások” előzték meg a PKÜ szerint, amely a bérbe adást azzal indokolta, hogy a tulajdonában lévő és most bérbe adott ingatlanvagyon „kulturális célú hasznosításához sok-sok milliárd forintra volna szükség” (ez a sok-sok a 3 milliárd a szerződés szerint).

Miután a PKÜ-től kapott válaszok nem terjedtek ki a tranzakció és az ahhoz vezető döntési folyamatok egyes részleteire, kérdéseket tettünk fel a bérlőnek is, amely azután, hogy válaszolt a kérdéseinkre, ma sajtótájékoztatót is tartott. Az írásban elküldött válaszaik megerősítették, hogy „több hónapig tartó egyeztetési időszak” alatt vázolták fel több évtizedes koncepciójukat. Azt is közölték, hogy mostanra elkészültek a szerződésben szereplő szakértői vélemények a H-híd állapotáról, és „a szakértői vélemények szerint a híd terhelhetősége jelenlegi állapotában 60 tonna, valamint alkalmas nagy tömegű gyalogosforgalom fogadására”.

Arról, hogy mi és mikortól épül a szigeten, a mai sajtótájékoztatón válaszoltak részletesen. Ősszel tervezik a nagyszabású beruházásokat, az elsőként átadni tervezett létesítmény az Event Hall lesz, de ennek megnyitására meglehetősen tág határidőt mondtak: „a jelenlegi tervek szerint (...) 2025. december és a 2026. május közötti időszakban várható”.

Kiss Krisztián, a MultiKulti Zrt. tulajdonos-ügyvezetője

A sajtótájékoztatón Kiss Krisztián ennél bővebben beszélt a tervezett fejlesztéseikről és azok ütemezéséről. Az első létesítmény, egy 1500 négyzetméteres szabadtéri rendezvénytér már idén szeptemberben megnyílik a tervek szerint, akkorra hét-nyolc pop-up eseményt terveznek oda, részben azért, hogy felmérjék a leendő vendégek igényét, szokásait. Emellett Kiss ide költözteti a Kopaszi-gátról az ott még Buda Bay néven futó szórakozóhelyét, amit átnevez Óbuda Bayre.

Szintén még idén, az óbudai önkormányzat adventi vásárának kezdetére időzítve terveznek megnyitni a szigeten egy fénymúzeumot, amit az a Limelight Kft. alakíthat ki, amely a világ minden kontinensén csinált már fényfestéseket, illetve az elmúlt években immerzív tereket. A legnagyobb beruházást a H-122 elnevezésű épületben valósítják meg, ez lesz az Event Hall. Az 5000 négyzetméteres területen egy 3500 négyzetméteres, 5000 fő befogadására alkalmas, valamint egy 1500 négyzetméteres, 2000 fős multifunkcionális csarnokot létesítenek. Kiss ennek átadására pontos dátumot még nem tudott mondani, csak azt, hogy 6-8-10 hónap múlva, de szeretnék mielőbb. Egy későbbi fázisban emellett szabadtéri sportcsarnokot és a Duna-part egy szakaszán kutyás strandot is kialakítanak.

A H-122 csarnoképület

A majdani Event Hall látványterve

A sajtótájékoztatón részt vett Kiss László kerületi polgármester is, aki Kiss Krisztiánnal együtt egyrészt azt emelte ki, hogy a kerületi lakosok hányféle és milyen kedvezményeket kapnak, másrészt arról beszélt, hogy a fejlesztéssel a Sziget egysége helyreáll, az észak-dél összeköttetés megvalósul, az egész területre mindenki bemehet.

Az Óbudai-sziget 2074-ig bérbe adott állami ingatlanai Illusztráció: Kiss Bence/444

A céget a pénzügyekről is kérdeztük korábban. Arra az írásbeli kérdésünkre, hogy milyen forrásból tervezik a szerződés szerint 3 milliárdos fejlesztést megvalósítani, hogy ekkora összegre kellő ingatlanfedezet nélkül hogyan remélnek hitelt, vagy a bérleti szerződés lehetővé teszi-e, hogy a bérelt ingatlant bevonják fedezetként, annyi választ kaptunk, hogy többféle finanszírozás is lehetséges. Kiss Krisztián most megerősítette, hogy a szerződésben szereplő összeget tervezik fejlesztésekre költeni, de a számla függ attól is, hogy milyen közműberuházásokat és mennyiért kell végrehajtaniuk (a bérleti szerződés aláírásakor bizonytalansági tényező volt még a H-híd állapota, amiről most azt mondta, hogy „három-öt évig rendben van”).

A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy a finanszírozó a Trustify Befektetési Alapkezelő lesz. A cég a Hvg korábbi cikke szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter testvére, Nagy Szilárd köreihez köthető. A lap arról ír, hogy nyáron alapítottak új vagyonkezelő és tanácsadó céget SP Property Zrt. névvel, és a Trustifyhoz hasonlóan ebben a cégben is vezető tisztviselő Fenyvesi Péter, Nagy Szilárd egyik korábbi üzlettársa, aki a Hvg szerint 2022-ig ügyvezetőként vezette a Nagy Szilárd II. kerületi villáját is birtokló Vincent Properties Kft.-t.

Fenyvesi most arról is beszélt, hogy a beruházás finanszírozásában a Trustify Impact I. és II. magántőkealap is részt vesz, ezzel tulajdonképpen állami pénz is megjelenik az állami tulajdonostól bérelt ingatlanegyüttes fejlesztésében. A Trustify Impact I. Magántőkealap 50 milliárd forintos tőkéjének a 70 százaléka ugyanis az államtól ered a Nagy Márton vezette nemzetgazdasági tárca és a Nemzeti Tőkeholding által kidolgozott Baross Gábor-programnak köszönhetően (állami pénzzel történő felpumpálásáról itt volt szó bővebben), és az korábban a volt Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila fejlesztéseinél is felbukkant.