Pósán László akkora lendülettel akarta össze-DK-zni a Tisza Pártot, hogy arcra esett

Pósán László fideszes országgyűlési képviselőnek nincs könnyű dolga, a pártvonalnak megfelelően ugyanis azt próbálja bebizonyítani, hogy a DK egyenlő a Tisza Párttal, de legalábbis titkos szövetségesek. Szegény Pósán most olyan svunggal próbálta ezt megtenni a Facebookon, nagy igyekezetében rálépett a gereblyére.

Hősünk - aki civilben történész - csütörtökön arról posztolt, hogy a DK egyik 2026-os debreceni képviselőjelöltje nem más lesz, mint az egykori SZDSZ-es közgyűlési képviselő, Szörényi Károly. Ebből azt vezette le, hogy mivel a Tisza szerinte az SZDSZ utódpártja, Szörényi jelölése arra utal, hogy a DK megteremtette a Tiszával való későbbi együttműködésének személyi feltételeit.

Érted? Nem csoda, ha nem. De Pósán tényleg erről írt, ilyen megfogalmazásban:

„Varga Zoltán és Vaszkó Imre neve különösebb meglepetést nem okozott, de Szörényi Károly egykori SZDSZ-es képviselő nevesítése arra enged következtetni, hogy az SZDSZ utódpártjával, a Tiszával való együttműködés személyi feltételét a DK már megteremtette. Összenő, ami összetartozik…"

Mindehhez mellékelte a Dobrev Klárával pózoló Szörényi fotóját is.

Szörényi és Dobrev

A kis probléma az - a dolgot eredetileg a Debreciner szúrta ki -, hogy ez természesen nem az a Szörényi. Az SZDSZ-es politikus 86 éves, 1939-ben született és 1990-től volt helyi képviselő. A valódi jelölt, a képen is látható DK-s Szörényi a megyei közgyűlés DK-s tagja, és évtizedekkel fiatalabb az egykori liberális politikusnál.