Rekordméretű óriás ékszerteknőst fogtak be Szolnoknál, tojásrakás közben

Hatalmas, talán európai rekordot is jelentő sárgafülű ékszerteknőst fogtak Szolnoknál a Tisza-parton, az inváziós teknősöknek kihelyezett csapdák ellenőrzése közben. A 35 centis páncélhosszúságú, 3,8 kilós nőstényt nem magában a csapdában, hanem a parton, tojásrakás közben találták meg.

Így rakta a tojásokat, amikor sárga fülön csípték

„Az állat csak szabadon, természetes körülmények közt tud ekkora méretet elérni” - írja a fogásról beszámoló bejegyzésben a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület. Ez idegenhonos, a hazai faunát veszélyeztető inváziós faj. Az ekkora ékszerteknősök már nemcsak az őshonos mocsári teknősök konkurenseiként károsak a környezetre, hanem az őshonos madár- és kétéltűfajokra is veszélyesek.