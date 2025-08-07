Rövidebb munkaidő vár a nyugdíjazás előtt állókra Szlovéniában

2026. január elsején lép életbe az a törvény, amely a várakozások szerint forradalmasítja a szlovén munkaerőpiacot. A legnagyobb változás azokat érinti, akik közel járnak a nyugdíjkorhatárhoz (ez Szlovéniában 65 év, ám 60 évesen is nyugdíjba vonulhat az, akinek 40 év szolgálati ideje van). Az új törvény értelmében az 58 év felettiek, illetve azok, akiknek 35 szolgálati évük van, a pénteki szabadnap vagy a napi 6 órás munka között választhatnak.

Az úgynevezett 80-90-100-as modell azt jelenti, hogy a munkaidő 80 százalékáért a fizetés 90 százalékát kapják a járulékok 100 százalékos befizetése mellett. A szlovén kormány a javaslat kidolgozásakor izlandi, ír és német példákat vett figyelembe, mert a tapasztalat azt mutatta, hogy a változások bevezetése után nőtt a dolgozók teljesítménye és hatékonysága, illetve csökkent a munkahelyi kimaradások aránya. Egyes szlovén cégek már tesztelték a modellt, amely ott is hatékonynak bizonyult.

Fotó: ARMAND TAMBOLY/Connect Images via AFP





A tervek szerint növelik továbbá a munkanélküli segélyt, valamint a közmunkásoknak járó támogatásokat, illetve megkönnyítik a fiatalok, a hallgatók és a nyugdíjasok munkavállalását. A munkaügyi minisztérium tájékoztatása szerint, amennyiben a változások pozitív eredményeket hoznak, további módosításokra lehet számítani, például fizetéskiegészítést kapnának a szombaton dolgozók, kötelező karácsonyi bónusz járna mindenkinek, valamint a 38 órás munkahetet is bevezethetnék. (via MTI)