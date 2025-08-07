Spanyolország inkább európai vadászgépeket venne az F-35-ösök helyett

Spanyolország felfüggesztette az F-35 vadászgépek beszerzésére vonatkozó terveit – számolt be az El País, mely szerint a Lockheed Martin által gyártott ötödik generációs amerikai lopakodó repülőgépek vásárlásáról szóló előzetes tárgyalásokat „határozatlan időre” elhalasztották, ehelyett európai alternatívák, például az Eurofighter vagy a jövőbeni Future Combat Air System (FCAS) mellett döntött a kormány. A spanyol védelmi minisztérium meg is erősítette a Politicónak: „Spanyolország választása a jelenlegi Eurofighter és a jövőben az FCAS.”

A döntés komoly csapás a Lockheed Martin számára: a 2023-as spanyol költségvetés 6,25 milliárd eurót különített el a haditengerészet és a légierő elavult repülőgépeinek cseréjére, és a haditengerészet korábban érdeklődést mutatott az F-35B tengerészeti változata iránt, amelyet már az Egyesült Államok és Olaszország is beszerzett. A légierő az F-35A modellt fontolgatta ideiglenes megoldásként a McDonnell Douglas F/A-18 Hornet gépek pótlására az FCAS megérkezéséig.

Ez nem az első hasonló eset az idén, Portugália márciusban jelentette be, hogy a korábban tervezett F-35-ösök helyett európai gyártású repülőgépeket, például a francia Rafale-t fontolgatják, Donald Trump kiszámíthatatlan külpolitikája és az amerikai fegyverek használatával kapcsolatos aggodalmak miatt.

A döntés tovább élezheti a feszültséget Spanyolország és az Egyesült Államok között, különösen azért, mert Pedro Sánchez miniszterelnök élesen bírálja a NATO új, Donald Trump által szorgalmazott, a GDP 5 százalékát kitevő védelmi kiadási célját. (via Politico)