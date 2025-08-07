Superman is támogatja Trump deportálási programját, sőt, beáll ICE-ügynöknek

Dean Cain, aki a kilencvenes években a Lois & Clark: Superman legújabb kalandjai című sorozatban Supermant alakította, most bejelentette, hogy csatlakozik az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatalhoz (ICE), hogy aktívan támogassa Donald Trump elnök bevándorlásellenes politikáját.

Az ICE a Trump újraválasztása óta jelentősen fokozta a bevándorlási razziákat, és nemrég 75 milliárd dolláros többletfinanszírozást kapott Trump „nagyszerű törvényjavaslata” részeként, amely több milliárd dollárt biztosít további 10 ezer ICE-ügynök felvételére 2029-ig.

Fotó: DOMINIC GWINN/Middle East Images via AFP

Cain szerdán a Fox Newsnak mondta el, hogy azután döntött a csatlakozás mellett, miután kedden megosztott egy ICE-toborzóvideót Instagram-oldalán. „Már esküt tettem tartalékos seriffként és rendőrként, de az ICE-hoz eddig nem tartoztam” – mondta Cain. Hozzátette, hogy már egyeztetett az ICE illetékeseivel, és „a lehető leghamarabb” leteszi az esküt ügynökként. Arra a kérdésre, mi motiválta, Cain így válaszolt:

Ezt az országot olyan hazafiak építették, akik kiálltak a helyes ügy mellett, függetlenül attól, népszerű volt-e vagy sem. Szilárdan hiszem, hogy ez a helyes lépés. A bevándorlási rendszerünk romokban hever. A kongresszusnak meg kell reformálnia, de addig is Trump elnök ezzel kampányolt, és most teljesíti ígéreteit. Ezért szavaztak rá az emberek, én is ezért szavaztam, és ő végigviszi, én pedig segítek ennek megvalósításában.

Cain, aki Teri Hatcher oldalán játszotta Supermant, reméli, hogy mások is követik példáját. „Én most megteszem a magamát, és remélem, sok más korábbi rendőr és ICE-ügynök is így tesz, hogy azonnal elérjük a toborzási célokat, és megvédjük az országot” – mondta.

Az ICE példátlan razziákat hajt végre az Egyesült Államokban Trump újraválasztása óta, napi minimum 3000 letartóztatást célozva. A razziák során dokumentumok nélküli bevándorlókat, védett jogi státuszú lakosokat, sőt amerikai állampolgárokat is őrizetbe vesznek, és egy olyan deportálási rendszerbe kerülnek, amely egyre kevésbé tartja tiszteletben a törvényes eljárást. Az ICE akciói országszerte tiltakozásokat váltottak ki.

Cain – aki mindhárom legutóbbi választáson Trumpra szavazott – nemrég a legújabb Superman-filmet „woke”-nak nevezte, miután James Gunn rendező a karaktert bevándorlónak írta le. A TMZ-nek adott interjúban Cain kijelentette: „Meddig megy el Hollywood a karakter woke-osításával? Miért változtatják meg ezeket a karaktereket az aktuális trendekhez igazodva? Tudjuk, hogy Superman bevándorló, sőt, egy földönkívüli… Az »amerikai út« bevándorlóbarát, de szabályok kellenek. Kell, hogy legyenek korlátok, mert nem fogadhatunk be mindenkit, különben a társadalom összeomlik.” (via The Guardian)