Trump „körülbelül száz százalékos” vámot vetne ki a chipekre és félvezetőkre

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok "körülbelül 100 százalékos" vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

A sajtótájékoztatón Trump az Apple vezérigazgatója, Tim Cook jelenlétében elmondta, hogy azok a vállalatok, amelyek már építenek vagy terveznek építeni gyárat az Egyesült Államokban, nem lesznek érintettek. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha egy cég ígéretet tesz arra, hogy gyárat épít az Egyesült Államokban, és aztán ezt mégsem teszi meg, akkor visszamenőlegesen is fizetnie kell. Az amerikai elnök meggyőződését fejezte ki, hogy az intézkedés fellendíti a hazai chipgyártást. A találkozón Tim Cook további 100 milliárd dolláros gyártóbázis-befektetést jelentett be az Egyesült Államokban az idén már 500 milliárd dollárra tett ígéret felett.

Trump és Tim Cook Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A nagy gyártókra kivétel nélkül bevezetett félvezetővámok várhatóan megemelik majd az Egyesült Államokban az elektronikai termékek árait, mivel a chipek túlnyomó többsége Ázsiában készül. Tavaly az Egyesült Államok a világ félvezető áramköreinek körülbelül 12 százalékát gyártotta, szemben az 1990-es 40 százalékkal. Az iPhone-okhoz és más okostelefonokhoz használt high-tech chipek szinte kizárólag Tajvanról, a TSMC-től származnak. A vállalat azonban már bejelentette, hogy 165 milliárd dollárt fektet be egyes félvezetők gyártásába az Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államok és Európa már évek óta igyekszik több chipgyártást visszahozni belföldre. Az előző amerikai elnök, Joe Biden és az Európai Bizottság azonban egyaránt a több milliárd dolláros/eurós támogatásokban látta erre a megoldást. Az amerikai Kongresszus 2022-ben 52,7 milliárd dolláros támogatást hagyott jóvá a félvezetőipari gyártás és kutatás számára. Trump ezt pénzkidobásnak tartja és a vámokat tekinti a megoldásnak. (via MTI, The Guardian)