A Ruszwurm után a Korona cukrászdát is megszállták a végrehajtók

A Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájánál, a Koronánál is végrehajtók jelentek meg péntek reggel hét órakor a Budai Várban, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére, írja a 24.hu. A végrehajtókat rendőrök kísérték a cukrászdához, ahol egy férfi pogácsával kínálta őket.

Fotó: Korona Kávéház/Facebook

A Korona épületéért a Ruszwurmhoz hasonlóan régóta jóval a piaci ár alatti bérleti díjat fizetett a tulajdonos az önkormányzatnak. Több mint 15 évvel ezelőtt vita bontakozott ki a bérleti díj mértékéről, az évekig tartó egyeztetések azonban nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piacit közelítő bérleti díjat, az önkormányzat akkori vezetése pedig 2015-ben felmondta a cég bérleti szerződését. Ezek után évekig tartó pereskedés kezdődött a két fél között. Végül a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat, és kötelezte Szamosék cégét a helyiségek visszaadására, valamint az általa felhalmozott több mint 300 millió forint tartozást megfizetésére.

A Korona cukrászda a Facebook-oldalán közzétett egy nyílt levelet, amelyben azt írták, hogy már rég megállapodásra lehetett volna jutni a két történelmi cukrászda ügyében, ha valóban ez lett volna a cél. Emellett közzétett egy kiáltványt is saját maguk és a cukrászat érdekében. A cukrászdák bezárásával ugyanis 50 fő megélhetése vész el, és két történelmi hely szűnik meg végleg.

Csütörtök reggel a Ruszwurmnál jelentek meg a végrehajtók, magáról az ügyről itt írtunk részletesebben. Néhány órával a cukrászda bezáratása után infarktusban meghalt a cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós.

