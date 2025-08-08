Hiphop, rapperek, DJ-k, graffitik a Jeti Mozi Exkluzív második epizódjában

A BP Underground második epizódjával jelentkezik vasárnap az Exkluzív Jeti Mozi. Takács-Koltay Anna és Turán Eszter 2018-as, négyrészes dokusorozata a hardcore és a punk világából a '90-es és a 2000-es évek hip hop kultúrájába kalauzol el minket.

Csakúgy, mint az első, hardcore-punk műfajjal foglalkozó film, az új epizód is sajátos képi világgal és sok archív felvétel segítségével idézi meg a stílus születését és virágzását.

A film olyan városi csomópontokat érint, mint akár a Filatorigát, a Maszk klub vagy a Kultiplex, felemlegetve olyan bulikat, mint a Fila Rap Jam, a Gimmeshot, illetve a Microfonpartyk, vagy OSG-k. Bemutatja a színtér fontosabb szereplőit a rapperek, MC-k és DJ-k mellett a graffiti kultúrától a roma hip hopon és a női előadókon át a breakesekig bezárólag. A filmben felbukkannak az NKS (Nem Közölt Sáv) és az Akkezdet Phiainak tagjai is.

A dokumentumfilm többek között arra keresi a választ, hogy a főváros, mint központ hogyan alakította a szubkultúrát, és milyen átjárás volt a vidéki városok hip hop arcai és a budapesti közeg között. A BP Underground hip hop epizódja mint egyfajta korlenyomat, visszahozza a kilencvenes és kétezres évek életérzését, a nyugati hatások korlátok nélküli beáramlásának korszakát, amikor minden korábbi időnél jobban virágzott a streetkosárlabda, az utcán lógás, a Yo! MTV Raps tv-műsor és a másolt kazetta.

Hogyan alakultak ki a hiphopban az élet-halál szövetségek és az örök versengés? Milyen társadalmi háttér befolyásolta a szubkultúrák választását? Kik voltak a központi figurák, és mit jelent számukra ma ez a közeg?

A BP Underground számos európai filmfesztivál mellett a Los Angeles-i 2019-es magyar filmfesztiválon is szerepelt. 2019 februárjában a rangos Highlights of Hungary kreatív közönségdíj második helyezettje lett a film.

A dokumentumfilm vasárnap este lesz látható a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján.

A rendezőkről

Takács-Koltay Anna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció szakán szerzett MA diplomát, valamint a London College UCK Média és Újságírás szakán HNC fokozatot. 2011 óta a hazai televíziós szakmában dolgozik szerkesztőként és műsorvezetőként, többek között a Virtuózok, az M5 kulturális csatorna valamint az M2 Petőfi TV műsorvezetője volt, ahol zenészporté műsora a Magas és mély című műsor volt. 2018-tól 2020-ig a Képmás online szerzője és rovatszerkesztője, 2019-ben pedig Junior Prima díjat kapott újságírás-média kategóriában.

A könnyűzene különösen közel áll hozzá, rendezett videoklipeket hazai zenekaroknak, többek között a Ganxsta Zolee és a Kartelnek, a Dos Diavolosnak, Juhász Marcinak vagy a Kormoránnak, de több koncertfelvételt is készített.

Turán Eszter TV rendező szakon végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, ezt követően elvégezte a UCLA Professional Producers programját. Tanulmányai után, már nagyon fiatalon megalapította a Moviebar Productions nevű filmgyártó céget. Magát kreatív producerként definiálja, hisz rendezői hátterének köszönhetően minden projektben kreatív alkotóként is részt vesz. Kiterjedt produceri tapasztalata az amerikai és európai játékfilmek, tévésorozatok és dokumentumfilmek széles skáláját öleli fel. A Moviebar többek között a Netflix-el és a BBC-vel is együtt működött az elmúlt években.

Legfontosabb munkái közé tartozik többek között a Fészek Klub (rendező: Török Ferenc), a Troll 2 (Netflix, rendező: Roar Uthaug), a Helicopter Heist (Netflix, rendező: Daniel Espinosa) és a The Reckoning (rendező: Neil Marshall).

A BP Underground dokumentumfilm sorozat létrejötte új fejezetet nyitott életében, hisz ezt nem csak, mint producer jegyzi, ez rendezői debütálása is. Idejét megosztja Los Angeles és Budapest között. Los Angelesben épp több saját projekt megvalósításán dolgozik.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.