Lengyelországban botrányt okozott, hogy alpakákra is jutott a nehezen megszerzett uniós pénzből

A lengyel kormány kirúgra a az uniós helyreállítási alap (RRF) felhasználásáért felelős állami fejlesztési ügynökség vezetőjét, Katarzyna Duber-Stachurskát, miután felmerült, hogy visszaéltek a pénzekkel. A lengyel közvéleményben ugyanis felháborodást keltett, hogy ezekből a pénzekből néhol jachtokra és szaunákra költöttek, valamint kétes projektekre is jutott, mint például egy online bridzstanfolyam indítása vagy az alpakkákkal való luxuskempingezés.

Donald Tusk miniszterelnök ma kijelentette, hogy „zéró tolerancia” lesz a források nem rendeltetésszerű felhasználásával szemben. Ugyanakkor két minisztere megjegyezte, hogy a feltárt esetek az érintett programoknak csak töredékét jelentik.

Lengyelország RRF-forrásait korábban az Európai Bizottság befagyasztotta, mivel aggályok merültek fel a jogállamisággal kapcsolatban a korábbi, nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) kormány idején. Ezek a pénzek tavaly szabadultak fel, miután Donald Tusk kormánya elfogadta a megfelelő jogállamisági reformokat, és több visszaállította az igazságszolgáltatás függetlenségét. Emellett bevezették az Arachne-t, azaz a tagállamok ellenőrzési és kontrollrendszereit támogató informatikai eszközt, ami erősíti a csalás elleni védelmet. Nemrég azt is elérték az EU-nál, hogy védelmi kiadásokra fordíthassáka Helyreállítási Alap pénzeit.

Fotó: SEBASTIAN KAHNERT/dpa Picture-Alliance via AFP

A lengyel kormány közzétette egy interaktív térképet az RRF-es projektekről, ahol meg lehetett nézni, kik kaptak támogatást a vendéglátás, a turizmus és a kultúra területén. Ezek a szektorok összesen 1,2 milliárd zlotyhoz jutnak a forrásból. A felhasználók itt több necces projektet is találtak, mint pédául az alpakakempinget. De például egy lakberendezési cég arra kapot 455 ezer zlotyt (~ 42,3 millió forint), hogy online bridzstanfolyamot indítsanak.

„Másfél év alatt több mint 824 000 szerződést írtunk alá, és igen, ekkora befektetési volumen mellett sajnos előfordulhatnak sikertelen szerződések” - próbálta menteni a menthetőt Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, az uniós forrásokért felelős miniszter. (Notes from Poland)