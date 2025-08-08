Letartóztatták az apát és fiát, akik Kunmadarason rágyújtották az autót a szomszédjukra, és otthagyták

Július 31-én este egy kunmadarasi utcában apa és fia betörték egy személygépkocsi ablakait, amiben egy férfi és a barátnője ültek.

A Blikk úgy tudja, hogy a konfliktus azután eszkalálódhatott, hogy a német állampolgárságú férfi tolatás közben elsodort egy gyereket. A támadók ezután előbb betörték az autója ablakát, bántalmazták a sofőrt és annak barátnőjét. A nő elmenekült, a férfi pedig megpróbált elhajtani, ám a támadók saját autójukkal többször is nekimentek. Ettől a kocsi az árokba borult, miközben apa és fia tovább ütlegelték a sofőrt.

A rendőrség közleménye szerint a támadó apa többször is a férfi megölésére biztatta 21 éves fiát. Később a 42 éves férfi meggyújtotta a kocsi jobb oldali ülését, ami nagy lánggal égni kezdett. A támadók ekkor szintén elmenekültek. A magatehetetlen férfit a helyszínre érkezők emelték ki a járműből, a bántalmazott nő könnyű, míg párja súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrök augusztus 2-án fogták el és hallgatták ki az apát, a bíróság elrendelte letartóztatását. A fia ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, augusztus 7-én fogták el, kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat nyomozást különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt.