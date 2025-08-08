Tésztával, sütivel és curryvel is megpróbálhatta kinyírni a volt férjét az ausztrál gombás gyilkos

2023-ban Erin Patterson vacsorára hívta a volt férjét, annak szüleit, illetve a nagynénjét, és annak férjét, a helyi baptista lelkipásztort.

Az elhidegült exférj kimentette magát, mondván, kényelmetlennek érezné a szituációt. Erin aznap este Wellington-bélszínt tálalt fel. Az eredmény: a volt apósa, anyósa és annak nővére meghaltak, a lelkipásztor súlyosan megbetegedett.

A 45 éves ausztrál nőt végül háromrendbeli gyilkosság és egy gyilkossági kísérlet miatt ítélték el. És bár az esetet feltáró vizsgálat alapján voltak más furcsaságok is a történetben, végül a volt férje elleni korábbi gyilkossági kísérletek miatt nem kellett felelnie, azokat a vádakat ugyanis ejtették.

Erin Patterson egy 2025. május 12-i fotón, a büntetés-végrehajtás egyik furgonjában ülve Fotó: MARTIN KEEP/AFP

Pedig a volt férj, Simon Petterson már tavaly, az előzetes meghallgatásokon hosszasan beszélt arról, hogy gyanítja, Erin évek óta próbálja őt megölni különféle ételekbe tett mérgekkel. A BBC most azt írja, a férfi egy ízben annyira megbetegedett, hogy hetekig kómában volt, és kétszer is majdnem életét vesztette.

A tárgyaláson Patterson már így beszélt:

„Itt ülök, és félig azon gondolkodom, hogy mikről nem beszélhetek, és... valójában nem értem, miért. Furcsának tűnik számomra, de ez van.”

Amiről a tárgyaláson nem beszélhetett, az természetesen az, hogy a volt felesége többször is megpróbálhatta megmérgezni, már jóval a 2023. július 29-i végzetes ebéd előtt.

Az előzetes meghallgatás ugyanis arra szolgál, hogy a bírák eldöntsék, mely bizonyítékok elfogadhatóak a tárgyalás során, és mit lehet bemutatni közülük az esküdtszék előtt. Miután a Simon Petterson elleni gyilkossági kísérletekkel kapcsolatos vádakat ejtették, az ezekkel kapcsolatos vallomását kizárták a kilenchetes tárgyaláson bemutatott bizonyítékok közül.

Hogy volt?

Simon Petterson úgy véli, minden egy Tupperware dobozba csomagolt bolognai tésztával kezdődött, még 2021 novemberében.

Erin és Simon Petterson útjai 2015-ben váltak el, a férfi azt gondolta, hogy békésen.

Évekkel később megette a bolognait, majd hányt és hasmenése volt, olyan rosszul lett, hogy egy éjszakát kórházban kellett töltenie. De akkor még nem gondolt semmi különösre, elkönyvelte magában, hogy az étel romlott volt.

2022 májusában kempingezés közben Erin csirke curryt készített, Simon elmondása szerint nem különösebben figyelt oda a főzés folyamatára. Miután azonban evett a ételből, néhány napon belül kómába esett, beleinek nagy részét egy melbourne-i kórházban el is kellett távolítani, hogy megmentsék az életét.

„A családomat kétszer is megkérték, hogy jöjjenek be és búcsúzzanak el tőlem, mivel nem számítottak rá, hogy túlélem” – írta Simon Paterson egy 2022-es Facebook-bejegyzésben, amelyről két évvel ezelőtt még az egyik helyi lap is beszámolt.

Túlélte ezt az esetet is, de még ugyanabban az évben, szeptemberben egy zöldséges wrap miatt ismét rosszul lett, és újfent kórházba került, súlyos tünetekkel.

Egy rokona, Christopher Ford, aki orvos, ekkor javasolta neki, hogy kezdjen el étkezési naplót vezetni, hogy kiderüljön, mi okoz nála ennyire heves tüneteket.

Ford a vallomásában azt mondta:

„Nem értettem, miért történnek vele ezek a dolgok újra meg újra úgy, hogy lényegében három halálközeli élménye volt.”

Simon Patterson 2023 februárjában tért vissza Fordhoz, akivel közölte a gyanúját, miszerint Erin próbálja őt megmérgezni. Mesélt az orvosnak egy sütiről, amit állítólag a lánya sütött neki, ő viszont attól tartott, hogy a fagyállóval szennyezett édesség a volt felesége keze munkája, aki többször is felhívta, hogy megkérdezze, evett-e a finomságból.

A hatóságok a bíróság kérdésére azt mondták, soha nem jöttek rá, milyen vegyszerekkel próbálkozhatott a nő, de gyanítják, hogy legalább egy alkalommal patkánymérget használhatott, és a számítógépén is találtak egy fájlt, ami mérgező anyagokról szóló információkat tartalmazott.

Miután Simon Patterson gyanakodni kezdett, óvatosabbá vált, és néhány családtagjával is megosztotta gyanúját, miszerint elhidegült neje meg akarja mérgezni. Húga, Anna Terringot az előzetes meghallgatáson azt mondta, hitt a testvérének, és szorongott, amikor megtudta, hogy Erin ebédre hívta a családtagjait. Olyannyira, hogy az eseményt megelőző este fel is hívta a szüleit, hogy figyelmeztesse őket, de az apja azt mondta:

„Nem, rendben leszünk.”

Ruth Dubois, Heather és Ian Wilkinson (vagyis a nagynéni és férje, a baptista lelkész) lánya vallomásában azt állította, a kórházban, ahol a mérgezés miatt kezelték az ebéd áldozatait, Simon Patterson félrehívta a családtagjait, és megosztotta velük is a gyanúját.

„[Azt mondta], hogy nem eszik többet az Erin által készített ételekből, mert gyanította, hogy Erin elrontotta azokat” – mondta. „Nagyon sajnálta, hogy nem mondta el a családunknak korábban... de azt hitte, hogy ő az egyetlen ember, akit Erin célba vett, és hogy a többiek biztonságban lesznek.”

A tárgyaláson egyébként arról sem esett szó, hogy 2020-ban Erin Patterson egy mérgezésekkel foglalkozó Facebook-csoportban azt állította: a macskája megevett egy gombát, majd hányt, illetve gombákról is közzétett képeket. Csakhogy Erin Pattersonnak sosem volt macskája - állítják az ügyészek, akik szerint ez az eset is azt támaszthatná alá, hogy a nő régóta érdeklődik a gombák mérgező tulajdonságai iránt.

Az ügyben augusztus 25-én hirdetnek ítéletet.

Az ügy hátteréről itt írtunk bővebben.