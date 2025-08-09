Az egészségügyi államtitkár számon kérte Magyar Pétert, hogy ő miért nem csinál semmit a leállt EESZT-vel

Személyeskedő kommentekben esett egymásnak Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Takács Péter egészségügyi államtitkár Takács Facebook-oldalán.

Az államtitkár két órája arról posztolt, hogy az EESZT vezetőinek tájékoztatása szerint a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán. (Péntek óta van üzemzavar, az EESZT mellett a Magyarország.hu sem elérhető. Az egyelőre nem derült ki, mi okozza a zavart, az ügyben várjuk az Energiaügyi Minisztérium válaszát.)

A poszt alá bekommentelte Magyar Péter, hogy egy napja szinte a teljes online közigazgatás leállt, ami rengeteg embernek és cégnek okoz kellemetlenséget, a betegek nem tudják kiváltani a recepteket, a kórházak nem férnek hozzá a máshol készült leletekhez. Eközben a kormány lapít, nem ad tájékoztatást.

„Nem digitális harcosokról és polgári körökről kellene hadoválni, hanem működő államot kellett volna létrehozni.”

Takács Pétert külön is bírálta, azt írta, egy napba került neki, hogy észrevegye, mi történt, de nem tett semmit.

Erre a következőt reagálta Takács Péter, az egészségügyi államtitkár:

Magyar egy másik kommentben külön is beírta, hogy Takácsnak egy napba telt észrevenni, mi történt, mire Takács a következő válasszal élt:

