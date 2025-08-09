Egy hétig lezárások lesznek a pesti és a budai alsó rakparton is a tűzijáték miatt

Augusztus 15-től komoly forgalmi változások jönnek Budapesten a tűzijáték és annak előkészületei miatt.

A rendőrség közzétette a pontos listát a lezárásokról, a parkolási tilalom már most szombattól érvényes a rakpart több pontján.

A lezárások 15-étől kezdődnek az érintett szakaszokon - így a budai és pesti rakpartokon, a Lánchídon és környékén, a Városligetben, a Várnál, a Margit-, az Erzsébet- és a Szabadság hídon és a Vigadó környékén.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A lezárások nem egyszerre indulnak, és nem is lesznek folyamatosak egy hétig.

Karácsony Gergely mindenesetre arról posztolt, „nem lenne most (sem) Szentkirályi Alexandra helyében”, mert ha komolyan veszi magát, akkor a lezárások miatt Facebook-posztok és TikTok-videók özönét lesz kénytelen Rogán Antalra zúdítani.

Karácsony szerint azzal, hogy egyszerre zárják le a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is, a kormány visszaél a budapestiek türelmével és jóindulatával. A főpolgármester azt kommunikálja, hogy a rakpartokat egy hétre zárják le.

„Az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos(!) tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja.”

Ezzel szemben a Városháza úgy próbálja megoldani a felújításokat, hogy azok a legkisebb kellemetlenséggel járjanak - folytatta Karácsony (bár a nyár elején azért elég sok dugó volt Budapesten, mikor egyszerre újították fel a Flórián téri felüljárót az Árpád hídnál és a 4-6-os villamost a Margit hídnál).

Karácsony azt írta, levélben kérte Rogán Antal minisztert, hogy „mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat”, és a 14 milliárdból „ugyan oldják már meg”, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen ilyen sok időre lezárni a rakpartokat.