Meghalt az a 12 éves szekszárdi kosárlabdázó, akinek kedden edzés közben állt le a szíve

„Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához” – ezt szombaton kora délután jelentette be a Facebookon a szekszárdi kosárlabdacsapat. Náluk játszott az a 12 éves Fricsi Dóra, aki kedden egy iskolában, edzés közben lett rosszul: összeesett, majd leállt a szíve. A helyszínen sikerült újraéleszteniük a mentősöknek, majd mentőhelikopter szállította kórházba a fővárosba, és bár szerdán úgy tűnt, hogy az állapota stabil, az életét végül nem sikerült megmenteni.

A Magyar Kosárlabda Szövetség azt közölte: a lány augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. „Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot” – írták.

A szekszárdi klub vasárnap este 8 órakor a városi sportcsarnoknál tart megemlékezést. Azt írták, hogy mivel „Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt”, a családja azt kérte, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg.