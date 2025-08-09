Nem engedi be a drogkartellekre vadászó amerikai hadsereget Mexikó

Az amerikai hadsereg nem léphet be Mexikó területére, jelentette ki Claudia Sheinbaum mexikó elnök, arre reagálva, hogy Donald Trump a Pentagont a latin-amerikai drogkartellek elleni küzdelemre utasította.
„Az Egyesült Államok nem fog katonasággal Mexikóba jönni”
– mondta Sheinbaum pénteken. „Együttműködünk, de invázió nem lesz, ez teljesen kizárt.”
A New York Times pénteken számolt be arról, hogy Trump aláírt egy rendeletet, a katonai erő külföldi alkalmazásáról. Ez Trump év elején aláírt végrehajtási rendeletét követi, amely nyolc drogkartellt nyilvánított terrorszervezetnek – a nyolc közül hat mexikói.
A mexikói elnök akkor arról beszélt, hogy a kartellek terroristának nyilvánítása, nem lehet apropó arra, hogy az Egyesült Államok megtámadja az ország szuverenitását.
Csütörtökön Marco Rubio külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a drogkartelleket fegyveres terrorszervezetként kell kezelni, nem egyszerűen kábítószer-kereskedő szervezetekként. A New York Times jelentése szerint a Trump által aláírt irányelv hivatalos alapot biztosít a kartellek elleni közvetlen katonai műveletek lehetőségére, akár külföldi területen is.
(via BBC)