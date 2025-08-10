A Földnél is idősebb meteorit zúzta be egy georgia-i lakos házának tetejét

Június végén egy meteorit repült át az égben az Egyesült Államok felett, majd Georgia állam fölött felrobbant, az egyik darabja pedig becsapódott egy házba McDonough városában. A ház tetejét áttörő szikladarabról a Georgia Egyetem kutatói mostanra állapították meg, hogy 4,56 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, azaz nagyjából 20 millió évvel régebbi darab, mint a Föld.

Georgia államban több százan észlelték az égen átsuhanó tűzgolyót, és többen hallották is, amikor az darabokra robbant. „Különleges meteor lépett a légkörünkbe. Hosszú története volt, mielőtt McDonough földjére hullott” – mondta Scott Harris, a Georgia Egyetem geológusa. A kutatók részben azért is gyűjtenek adatokat, hogy a jövőben meg tudják akadályozni a nagyobb meteoritok okozta lehetséges katasztrófákat. (BBC)