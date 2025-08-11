„A helyzet életveszélyes” – több millió embernek kell elhagynia az otthonát Japánban

A japán hatóságok hétfőn több millió embert szólítottak fel otthonuk elhagyására az áradások és földcsuszamlások miatt az ország délnyugati részén. A japán köztévé felvételeket mutatott Kumamoto prefektúra több területéről, ahol házakat, üzleteket és járműveket borított el a víz, de Twitteren (X-en) is több videó és fotó látható az ítéletidőről és annak következményeiről.

Hétfő reggelre hat óra alatt több mint 37 centiméter csapadék hullott Tamana városára, amely a leginkább érintett. Helyi szinten ez rekordot jelent a japán meteorológiai szolgálat szerint.

„A helyzet életveszélyes” – figyelmeztettek a meteorológusok. A tűzoltóság és katasztrófavédelem szerint összesen több mint hárommillió embernek adtak ki figyelmeztetést és evakuálási felszólítást Japán délnyugati régióiban.

Kumamoto prefektúra Kosa városában egy férfi eltűnt hétfőn, miután földcsuszamlás sodorta el otthonát. közölte egy helyi tisztviselő. Az NHK közszolgálati média szerint két ember eltűnt vasárnap Fukuokában is, miután elsodorta őket az ár. Hétfőn még keresték őket.

Fotó: KOICHI NAGANO/The Yomiuri Shimbun via AFP



