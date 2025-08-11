Biztonsági emberek szálltak meg egy dunaújvárosi erőművet, a rendőrség vizsgálja az ügyet

Még májusban egy biztonsági szolgálat emberei vették át az irányítást az egyik dunaújvárosi hőerőműben, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a város húszezer fogyasztóját kiszolgáló távfűtési rendszerben – írja a HVG. A lap úgy tudja, hogy az eset előzménye egy jogvita lehetett, amely az erőmű tulajdonosai, valamint a telep üzemeltetője között alakult ki.

A dunaújvárosi távfűtést kiszolgáló egyik erőmű belülről

A városban a távfűtéshez és a melegvíz-ellátáshoz szükséges energiát három erőmű biztosítja. Ezek egy kézben vannak, a budapesti székhelyű Greenergy Távhő Kft. üzemelteti őket 2021 óta. Az egyik erőműnél azonban magának az ingatlannak két másik tulajdonosa van, egy Energott AG és egy Mövit Zrt. nevű cég, amelyek a HVG szerint vitatták a Greenergy érvényes engedélyét, illetve „azt szeretnék, ha az általuk kiválasztott – az adott telepre hivatalos engedéllyel nem rendelkező – cég végezhetné az energiatermelést.” Az Energott egy korábban Fidesz-közeliként emlegetett vállalkozó, a cikkben csak P. Cs.-ként emlegetett, de korábban teljes névvel is kiírt üzletember érdekeltsége, akiről a K-Monitor korrupciós adatbázisában is jócskán lehet olvasni.

Ez a két cég küldte oda májusban egy biztonsági szolgálat embereit. A Greenergy a belügyminiszterhez fordult, míg az üzemben lévő dolgozói a rendőrök segítségét kérték. A hatóságok megállapították, hogy a Greenergy és emberei vannak ott jogosan, mindenki másnak el kell hagynia a helyszínt. A rendőrség annyit közölt a HVG-vel, hogy az ügyben több eljárás is indult közérdekű üzem működésének megzavarása és lopás bűncselekmények miatt, de részleteket nem árultak el.