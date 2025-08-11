Biztonsági emberek szálltak meg egy dunaújvárosi erőművet, a rendőrség vizsgálja az ügyet

belföld
Még májusban egy biztonsági szolgálat emberei vették át az irányítást az egyik dunaújvárosi hőerőműben, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a város húszezer fogyasztóját kiszolgáló távfűtési rendszerben – írja a HVG. A lap úgy tudja, hogy az eset előzménye egy jogvita lehetett, amely az erőmű tulajdonosai, valamint a telep üzemeltetője között alakult ki.

A dunaújvárosi távfűtést kiszolgáló egyik erőmű belülről

A városban a távfűtéshez és a melegvíz-ellátáshoz szükséges energiát három erőmű biztosítja. Ezek egy kézben vannak, a budapesti székhelyű Greenergy Távhő Kft. üzemelteti őket 2021 óta. Az egyik erőműnél azonban magának az ingatlannak két másik tulajdonosa van, egy Energott AG és egy Mövit Zrt. nevű cég, amelyek a HVG szerint vitatták a Greenergy érvényes engedélyét, illetve „azt szeretnék, ha az általuk kiválasztott – az adott telepre hivatalos engedéllyel nem rendelkező – cég végezhetné az energiatermelést.” Az Energott egy korábban Fidesz-közeliként emlegetett vállalkozó, a cikkben csak P. Cs.-ként emlegetett, de korábban teljes névvel is kiírt üzletember érdekeltsége, akiről a K-Monitor korrupciós adatbázisában is jócskán lehet olvasni.

Ez a két cég küldte oda májusban egy biztonsági szolgálat embereit. A Greenergy a belügyminiszterhez fordult, míg az üzemben lévő dolgozói a rendőrök segítségét kérték. A hatóságok megállapították, hogy a Greenergy és emberei vannak ott jogosan, mindenki másnak el kell hagynia a helyszínt. A rendőrség annyit közölt a HVG-vel, hogy az ügyben több eljárás is indult közérdekű üzem működésének megzavarása és lopás bűncselekmények miatt, de részleteket nem árultak el.

belföld rendőrség biztonsági szolgálat biztonsági őr dunaújváros közérdekű üzem megzavarása erőmű