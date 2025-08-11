Bosszút forralt a rendőr ellen, aki miatt börtönbe került

Letartóztatta a balassagyarmati bíróság azt a 36 éves rimóci férfit, aki halálosan megfenyegette az őt börtönbe juttató nyomozót. A rendőrség beszámolója szerint a szabadulását követően küldött életveszélyes fenyegetéseket tartalmazó üzeneteket a főtisztnek és a annak lányának, a szöveg mellé egy pisztolyról készült képet is csatolt. A feltételezett fegyver miatt a TEK kommandósai kapták a fenyegetőt, akit hamis vád bűntett, és emberölésre irányuló előkészület bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki.

A letartóztatásról szóló döntést a férfi megfellebbezte, így az egyelőre nem jogerős.