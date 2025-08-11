Húsz hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely mellett

Húsz hektáron ég a tarló Hódmezővásárhely külterületén, a tűzben leégett egy használaton kívüli hodály is hétfőn délelőtt, írja az MTI. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatás szerint

lángok megfékezésén a hódmezővásárhelyi, a szegedi, a makói, az orosházi, a szentesi és a kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltók dolgoznak.

A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő tűz nem veszélyeztet lakóépületeket, eddig egy használaton kívüli hodály égett le.