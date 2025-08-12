Dél-Franciaország megfő a rekordmelegben

A múlt hét után Európa-szerte továbbra is hőhullám tombol, amely hétfőn Dél-Franciaországban 43°C-os csúcshőmérsékletet hozott. A tudósok szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, és 2025 a valaha mért legforróbb évek közé kerülhet.

Dél-Franciaországban négy meteorológiai állomás – Bordeaux, Bergerac, Cognac és Saint Girons – döntött hőmérsékleti rekordot. Bordeaux-ban a hőmérő 41,6°C-ot mutatott, megdöntve a 2019-es 41,2° fokos csúcsot. Az Aude megyei szőlővidéken, ahol egy 16 000 hektárt pusztító tűz tombolt a múlt héten, a tűzoltók továbbra is a még parázsló gócokat őrzik, mivel a szárazság és a hőség miatt a tűz újbóli fellángolása fenyeget. A Météo-France 12 megyét helyezett vörös riasztás alá, 41 másik megye és Andorra pedig narancssárga figyelmeztetést kapott. A vörös riasztás, amelyet csak nyolcszor adtak ki 2004 óta, jelentős egészségügyi kockázatokra és a mindennapi élet zavaraira figyelmeztet.

Fotó: ALAIN PITTON/NurPhoto via AFP

Franciaország déli részén számos településen az utcák kiürültek, a lakók fóliával takarták ablakaikat, a turisták pedig árnyékot keresve próbáltak védekezni a hőség ellen. A hőhullám, amely a második az idei nyáron, várhatóan az augusztus 15-i hétvégéig tart, és már északabbra is elér.

A tudósok szerint Európa 2,3°C-kal melegebb a preindusztriális szinthez képest, ami csaknem kétszerese a globális átlagnak. Az EU Copernicus klímaszolgálata szerint az idei nyáron az égett területek nagysága jelentősen meghaladja a hosszú távú átlagot, különösen Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban, ahol halálos tüzek pusztítottak. Az Egyesült Királyságban a Met Office a nyár negyedik hőhullámát jelzi, Londonban 33°C-os csúccsal, és sárga riasztást adtak ki az idősek és krónikus betegek számára.

A szakértők szerint a mostani hőhullám nem normális nyári időjárás, hanem a klímaváltozás súlyos következménye. Serge Zaka agrárklimatológus rémálomnak nevezte a helyzetet, amely az egészségügyi kockázatok mellett gazdasági és társadalmi problémákat is okoz. A hatóságok Franciaország-szerte tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, és a tűzoltók továbbra is küzdenek a lángok megfékezéséért, miközben a hőség és a szárazság további kihívásokat hozhat. (via France24)