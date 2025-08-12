Fapados gépen fotózták le megint Orbán Viktort és Lévai Anikót

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Főnök ma Wizzair járattal utazott Bilbaóba… Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira” – írta a Facebookon Hadházy Ákos országgyűlési képviselő egy kép kíséretében, amin Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó látható.

„Ez a kép mindennél jobban mutatja, hogy mekkora bajban van a NER… (mert a fapados utazásra ez az egyetlen magyarázat, ha nem romlottak el a »honvédségi« luxus jetek, vagy nem sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái.)” – írta a képviselő.

Ahogy azt a hirado.hu is büszkén hirdeti, nem ez az első alkalom, hogy a miniszterelnököt fapadoson látják, júliusban Párizsba utazott Ryanairrel. A Fidesz rájött, hogy a zebrák és a szuperjachtok ártanak a népszerűségüknek. Lázár János egy fórumon el is mondta, hogy elege van a luxizásból meg a jachtozásból, és később egyértelműsítette, hogy Mészáros Lőrincre is gondolt. Navracsics viszont a batidai vadászkastély miatt Lázárt is elővette luxizásért.

Orbán április végén arról beszélt, joggal háborítja fel a szavazókat a kormányközeli emberek látványos luxusa, de amikor azt kérdezték tőle, hogy megkérte-e a családtagjait és a kormánytagokat, hogy fogják vissza magukat, már azt mondta, ő senkinek nem ad életvezetési tanácsokat, mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud.

Ezt a témát időről-időre előveszik, a megintettek pedig nem sokat törődnek az egésszel, Mészáros és Várkonyi Andrea Cannes-ban csapatta a Rose d'Orral, a TV2 hírigazgatója 10 milliós karkötőben ment a Forma 1-re, Rogán Antalról és feleségéről pedig szinte hetente jönnek képek.

POLITIKA ryanair luxizás utazás fapados légitársaság lévai anikó hadházy ákos orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor és a felesége pénteken Brüsszelbe utaztak, de most Párizsból repülnek haza, nem fapadossal

Vadai Ágnes szpottolta a miniszterelnöki házaspárt a repülőn.

Bábel Vilmos
KÖZÉLET

Lázár János: Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról

Elege van „teljes egészében” a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Lázár tisztázta, amikor arról beszélt, hogy elege van a luxizásból és a repülőzésből, arra gondolt, amit Mészáros szombaton csinált

Mészáros hétfőn azon értetlenkedett, miért lepődik meg mindenki azon folyamatosan, hogy ő milliárdos, és ennek megfelelő színvonalon él.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán a kormányközeli luxusozásról: Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud!

Múlt héten még arról beszélt, hogy szerinte is joggal háborítja fel a szavazókat a kormányhoz közeli emberek látványos luxusa.

Botos Tamás
POLITIKA

Lázár János kipukkasztotta a saját lufiját

Még a Fidesz-frakció is megtámogatta Lázár kullancsozását, mégis úgy tűnik, mintha kihátrált volna a miniszter. A luxizásról sem könnyű úgy beszélni, hogy közben a miniszterelnök családja is masszívan érintett.

Windisch Judit
POLITIKA

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea most épp Cannes-ban csapatják a Rose d'Orral

Olvasónk az utcán, gyaloglás közben is elkapta őket.

Mészáros Juli
ÉLET

Hadházy: A TV2 hírigazgatója 10 milliós karkötőben ment a Forma-1-re

Szalai Vivien maga számolt be arról, hogy helikopterrel ment a Forma-1-re, Hadházy kiszámolta azt is, mennyibe került a szettje.

Windisch Judit
POLITIKA

Hadházy szerint 15 milliós Bvlgari nyakláncot viselt Rogán Barbara

A kép egy Michelin csillagos étteremben készült korábban.

Windisch Judit
POLITIKA