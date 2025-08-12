Fapados gépen fotózták le megint Orbán Viktort és Lévai Anikót

„Főnök ma Wizzair járattal utazott Bilbaóba… Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira” – írta a Facebookon Hadházy Ákos országgyűlési képviselő egy kép kíséretében, amin Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó látható.

„Ez a kép mindennél jobban mutatja, hogy mekkora bajban van a NER… (mert a fapados utazásra ez az egyetlen magyarázat, ha nem romlottak el a »honvédségi« luxus jetek, vagy nem sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái.)” – írta a képviselő.

Ahogy azt a hirado.hu is büszkén hirdeti, nem ez az első alkalom, hogy a miniszterelnököt fapadoson látják, júliusban Párizsba utazott Ryanairrel. A Fidesz rájött, hogy a zebrák és a szuperjachtok ártanak a népszerűségüknek. Lázár János egy fórumon el is mondta, hogy elege van a luxizásból meg a jachtozásból, és később egyértelműsítette, hogy Mészáros Lőrincre is gondolt. Navracsics viszont a batidai vadászkastély miatt Lázárt is elővette luxizásért.

Orbán április végén arról beszélt, joggal háborítja fel a szavazókat a kormányközeli emberek látványos luxusa, de amikor azt kérdezték tőle, hogy megkérte-e a családtagjait és a kormánytagokat, hogy fogják vissza magukat, már azt mondta, ő senkinek nem ad életvezetési tanácsokat, mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud.

Ezt a témát időről-időre előveszik, a megintettek pedig nem sokat törődnek az egésszel, Mészáros és Várkonyi Andrea Cannes-ban csapatta a Rose d'Orral, a TV2 hírigazgatója 10 milliós karkötőben ment a Forma 1-re, Rogán Antalról és feleségéről pedig szinte hetente jönnek képek.