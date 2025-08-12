Karbantartás miatt pár napra leáll az MVM alkalmazása, szünetel az online előre fizetős feltöltés is

Péntek reggel 8 óra és vasárnap este 10 óra között az MVM karbantartást végez online ügyfélszolgálatán, emiatt minden ügyintézés szünetel az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban – írta közleményében a cég.

Az MVM Energetika Zrt. budapesti székháza a Szentendrei út 207-209. alatt. Illusztráció: Branstetter Sándor/MTI/MTVA

Ebben az időszakban az előre fizetős mérőket sem lehet online feltölteni azoknak az ügyfeleknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon. „Ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik” – írták. (Telex)