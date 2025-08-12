Leszállási szándékát ne a sofőr öklözésével jelezze!

Vádat emelt és felfüggesztett börtönt kért a kaposvári ügyészség egy hetvenes éveiben járó férfira, aki miután észrevette, hogy rossz buszra szállt, ököllel kényszerítette megállásra a távolsági busz vezetőjét.

2024 decemberében történt, hogy az idős férfi Kaposvárról a Siófok felé tartó busszal indult volna haza, de nem vette észre, hogy gyorsjáratra szállt, ami az ő falujában nem fog megállni. Amikor ezt konstatálta, hangosan szidalmazni kezdte a sofőrt, majd a vezetőfülke mellé érve bal kezével ököllel legalább kétszer arcon ütötte.

A buszvezető a támadás miatt a több mint 50 km/h sebességgel haladó buszt nem tudta irányban tartani, kicsit áttért a szembesávba is, miközben az ütésekkel szemben próbált védekezni. Végül az egyik utas sietett a segítségére, így meg tudta állítani a buszt.

Volánbusz Kaposváron Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A vádlott ezután a busz első ajtaját a testével kifeszítette, majd hazaindult, miközben a sofőrnek is segítő utas követni kezdte és felvételeket készített róla. A vádlott erre elővette a zsebkését és kaszáló mozdulatokat tett a fiatal férfi irányába.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint pártfogói felügyelet elrendelésére tett indítványt, a vád közlekedés biztonsága elleni bűntett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, garázdaság és más bűncselekmények.