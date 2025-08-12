Szétlőtt katonai drónt sodort partra a tenger a bolgár strandon

Medúza, nejlonzacskó vagy palackposta helyett szétlőtt katonai drónt sodort a partra a víz Szozopolban, a Fekete-tenger partján lévő bolgár üdülővárosban. A Naposparttól délre lévő történelmi városka strandján.

„Reggel edzettem, és megláttam – a tengerben volt. Világos volt, hogy nem játék. Aztán úgy döntöttem, hogy kihúzom, nehogy valami történjen a tengerben. Nem gondoltam rá, hogy veszélyes lehet”

- mondta az egyik strandoló, aki aztán értesítette a rendőrséget.

Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy milyen típusú, és orosz vagy ukrán drónról van-e szó, de a bolgár védelmi minisztérium közleménye szerint a sérült katonai drón a törött szárnyak és a törzsön található lövedéknyomok alapján már hónapok óta a vízben volt.

(via BNT News)