Továbbjutott a Ferencváros, egy azeri csapattal játszik majd a Bajnokok Ligája főtáblájáért

A Ferencváros 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorec csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján.

A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az első meccsen Bulgáriában a Ferencváros jobban játszott, de nem tudott gólt szerezni, 0-0 lett a vége.

A Groupama Arénában viszont a Ludogorec kezdett aktívabban, rögtön a mérkőzés elején vezetést is szereztek, de a VAR visszavonta a gólt. Aztán a 38. percben Varga Barnabás bólintott a kapuba Ötvös Bence beadásából, így a magyar csapat mehetett előnnyel a szünetre. A második félidőben már inkább a Ferencváros dominált, Varga a 79. percben pedig már kétgólosra növelte az előnyt, és eldöntötte a párharcot. A 86. percben még Tóth Alex szöglete után Szalai Gábor is a kapuba fejelt, a végeredmény 3-0 lett.

A győzelemmel a Ferencváros már biztosan bejutott az Európa Liga főtáblájára. A BL-főtábláért az azeri Qarabag csapatával játszik majd a magyar bajnok, az első meccset augusztus 19-én, a visszavágót augusztus 27-én rendezik.