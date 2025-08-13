A Magyar Nemzet arról ír, hogy elbizonytalanodott a fideszes többség Magyar Péter miatt

Huth Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A valóságot némileg tükröző, éppen ezért igencsak meglepő publicisztikát írt a Magyar Nemzetbe a Pesti Srácok-os Huth Gergely. Az írás arról szól, hogy a szerző az elmúlt hetekben eljutott „kis és nagy magyarföld számos szegletébe", beszélgetett egy rakás „dolgos, hétköznapi emberrel" és arra jutott, hogy a választópolgárok hangulata elromlott.

Az írásban innentől az az érdekes, hogy az - vörös farokként belerakott Magyar- és Tisza-ellenes kirohanások közé ékelve - egy rakás keserű pirulát próbál lenyeletni a kormánymédia hűséges olvasóival. A következőket:

- A választók elbizonytalanodása Magyar Péter érdeme: „a korábbinál sokkal jobban fertőzi a mindennapokat a mérges, ideges, bizonytalan, rossz hangulat. Ami persze nem meglepő, hiszen a Magyar Péter nevű képződmény és a lelkes ejtőernyős alakulata máson sem dolgozik másfél éve, mint hogy ezt elérje."

- már nem a Fideszé a többség. Ez a legkeményebb megállapítása. A jelenség tüneteit aránylag részletesen le is írja: „(Magyarnak, a szerk) sikerült kicsikarnia, hogy a többség inkább hátrébb lépjen kettőt, elbizonytalanodjon, ne vállalja a vitát, a másik valóság társaságaiban elcsöndesedjen, vagy akár azonosuljon a közösségi médiából is ránk ömlő toposzokkal, a mindenszarizmus és a lop-csal-hazudik szövegelés ragályával."

- a Fidesz attól tart, hogy nem fognak kiállni mellette az eddigi támogatói: „látni kell, hogy a méreg hat, a fertőzés terjed, melynek következménye a korábbinál nagyobb megosztottság és a politizálástól való tartózkodás."

Huth ezen a ponton azzal próbálja meggyőzni a Magyar Nemzetet olvasó elbizonytalanodottakat, hogy a kilencvenes évek káoszát és maffiavilágát, majd a gyurcsányi pofátlanság időszakát vízionálja visszajönni, ha a jobbos-centrista Tisza győzne.

- Nemcsak Magyar a hibás, a Fideszben 2020-22 körül elitista fordulat történt: „Immár kár azon vitázni, hogy a 2020–22 körül a jobboldalon végbement elitista fordulat milyen mértékben járult hozzá a mai megosztottsághoz, hány jó hazafi és Fidesz-szavazó bizonytalanodott vagy kallódott el ezek hatására (na meg persze a háborús infláció, az unalomig taglalt luxizás, a gazdasági nehézségek okán)."

- A Nemzet publicistája ezen a ponton megvillantja annak lehetőségét, hogy a fent részletezett "elitista fordulat" - tehát megint nem Magyar - akárt a Fidesz választási vereségét is hozhatja. Az idézetben én vastagítottam meg a kulcsrészt: „a nemzeti tábor (így vagy úgy) ráér majd április után szembenézni ezekkel a ballépésekkel."

- Majd még egyszer felveti, hogy ennek zakó is lehet a vége: „A potenciális Fidesz–KDNP-szavazók nagy többsége tud mérlegelni, tudja, hogy kisebb-nagyobb gyengeségek serpenyőjénél sokkal többet nyom mindaz, amit ez a kormány és Magyarország képes volt elérni az elmúlt 15 évben. Ám ez a helyzeti előny még kevés lehet a sikerhez."

- Azt is megpendíti az írás, hogy a Harcosok Klubja és a DPK-k eddig nem eléggé mozgatták meg a fideszes tábort. „Nyilván ebbe az irányba hat a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök elindítása, habár nagyon sok múlik azon, hogy a mozgalom koordinátorai a politikus tagok mellett helyzetbe tudják-e hozni a civileket, hogy minden kormánypárti harcos és polgár a saját mérkőzésének érezhesse a küzdelmet."