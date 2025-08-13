Jimmy Kimmel olasz állampolgárságot szerzett Trump újraválasztása után

Jimmy Kimmel amerikai sztárműsorvezető is csatlakozott azokhoz a hírességekhez, akik „menekülési tervet” készítettek Donald Trump 2024-es megválasztása után. A Guardian azt írja, Sarah Silverman podcastműsorában beszélt arról Kimmel, hogy az év elején sikerült megszereznie az olasz állampolgárságot, miután sikerült bizonyítania, hogy a nagyanyja onnan származik.

Fotó: MARK RALSTON

Kimmel azt mondta, sok ismerőse azon gondolkodik, hol szerezzen állampolgárságot – utalva arra, hogy többen is otthagynák Trump miatt az Egyesült Államokat. Ahogy tette azt Ellen DeGeneres is, aki Trump miatt költözött az Egyesült Királyságba, de Rosie O’Donnell is otthagyta az USA-t, és Írországba költözött.

Kimmel is azok közé tartozik, akik rendszeresen kritizálják műsoraikban Trumpot, ahogy tette azt nemrég Stephen Colbert is, akit végül kiraktak a CBS műsorából. Akkor Trump azt mondta, nem miatta rúgták ki, hanem azért, mert tehetségtelen. Ehhez akkor gyorsan hozzátette: „A következő a még kevésbé tehetséges Jimmy Kimmel lesz, majd a gyenge Jimmy Fallon.”